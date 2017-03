Operacion anti-kanabis, mbi 4 mijë policë kontrolle nga toka dhe ajri

I nisur prej disa ditësh në zona të ndryshme të vendit, operacioni masiv policor anti-kanabis do të vijojë edhe në ditët e ardhshme.

Sot, rreth orës 16:00 ka vijuar një aksion me kontrolle të shumta nga toka dhe ajri për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike.

Në operacion janë përfshirë 4150 punonjës policie si edhe efektivë të FNSH-së. Gjatë këtij operacioni do të ketë kontroll të imtësishëm të gjitha serave, depove, magazinave, ambienteve dhe shtëpive të braktisura, tuneleve e ish-reparteve ushtarake.

Gjithashtu kontrollet do përqendrohen në çdo zonë ku përgjatë 10 viteve të fundit është evidentuar kultivim i bimëve narkotike.

Kontrollet nga ajri do përqendrohen në zonat malore e të thepisura. Në kontrollet nga ajri do përfshihet FNSH ku do kontrollohet çdo stan e parcelë që gjatë 10 viteve të kaluara ka pasur bimë narkotike të kultivuara.

1 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)