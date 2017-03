Prodhonin produkte ushqimore të falsifikuara, arrestohen babë e bir

Dy persona babë e bir janë vënë në prangat e policisë pasi prodhonin produkte ushqimore të falsifikuara dhe më pas i hidhnin në treg. Në kuadër të operacionit të koduar “Kimisti” u vunë në pranga shtetasit Fabian dhe Arnold Gero 51 dhe 21 vjeç.

Policia sqaron se shtetasit e lartpërmendur, kishin modifikuar ambientet e një bodrumi për prodhimin e artikujve të ndryshme ushqimore, duke përdorur ambalazhime të përdorura si dhe duke falsifikuar etiketa të firmave të ndryshme të prodhimeve vendase”.

Policia i sekuestroi një automjet tip Volkswagen; 270 shishe plastike 1.5 kg me mbishkrimin vaj sallate Himara dhe vaj ulliri Himara; 150 l vaj ulliri i hapur pa etikete; aromë vaj ulliri 40 kg; 700 shishe qelqi të mbushura me salcë domatesh me mbishkrimin Fagero, një thes 20 kg i hapur i mbushur me lëndë sodq kaustike 90 kg me lëndë kimike, 3 shishe qelqi , 1 l me lëndë acid nitrik, sapunë me ngjyrë 700 copë, një bidon 1l alkool izopropilik, etiketa të produkteve dhe pajisje që shërbenin për prodhime të ndryshme. Materialet procedurale iu kaluan Prokurorisë Tiranë, për veprat penale të “Prodhimi i kundërligjshëm i artikujve dhe mallrave industrialë dhe ushqimorë”, “Fshehja e të ardhurave” dhe “Falsifikimi i vulave, stampave ose formularëve”.

1 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)