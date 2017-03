“Vetting”-u, Vasili i përgjigjet ONM-së: Të sqarohet roli i strukturës

Ministri i Drejtësisë Petrit Vasili, i ka dërguar një letër Presidentit Nishani, kryeministrit Rama, kreut të Kuvendit Meta, ambasadorëve Lu e Vlahutin, ku ka kërkuar një saktësim pas deklaratave të shefes së ONM-së në vendin tonë, Cavalera.

Kjo e fundit tha se bordi do të koordinojë punën mes KE-së dhe SHBA-së, ndaj dhe Vasili kërkon ndryshimet konceptuale që ka përmendur diplomatja spanjolle në letrën e saj.

Siç shkruhet në letër, ministri i Drejtësisë është i shqetësuar për funksionimin e PMU-së, një organ i ri në funksion të ONM-së dhe kërkon që të përcaktohet qartë komunikimi i kësaj strukture me institucionet shqiptare.

“Kjo situatë kërkon sqarim të mëtejshëm, pasi duhet sqaruar në mënyrë shteruese nëse komunikimi do të mbahet përmes PMU-së (Project Menagment Unit), e cila paraqet në vetvete një strukturë gjithpërfshirëse, apo ONM-së, e cila ka një parashikim kushtetues të mirëpërcaktuar. Është shumë e domosdoshme të përpilohet rregullorja e PMU-së. Ajo duhet të përshkruajë qartë: mënyrën e komunikimit të PMU-së me institucionet shqiptare…Rregullat e pajisjes së tyre me Certifikatat përkatëse të Sigurisë, që mundëson shqyrtimin e dokumenteve të caktuara shtetërore”, – shkruhet mes të tjerash në letrën e Vasilit.

1 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)