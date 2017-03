Vlorë, bllokohet gomonia 5.6 m e gjatë, dyshohet se do të përdorej për trafik droge

Vlorë, bllokohet gomonia 5.6 m e gjatë, dyshohet se do të përdorej...

Policia Kufitare e Vlorë në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore Vlorë Delta Force dhe Guardia di Financën kanë sekuestruar në zonën pranë Kepit të Gjuhëzës mjetin lundrues ERA III me gjatësi 5.6 m, gjerësi 2.2 m, me një motor Yamah 90 hp dhe një motor Yamah 9hp.

Mjeti i bllokuar ishte në pronësi të A. H, 47 vjeç, lindur dhe banues në Vlorë.

Sipas policisë, nga verifikimet paraprake rezulton se mjeti ka dalë pa leje nga zona e Orikumit dhe nuk është i pajisur me certifikate nga policia kufitare.

Dyshohet se mjeti lundrues do të përdorej për trafik droge drejt Italisë.

