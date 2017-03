Ahmetaj: Rritja e punësimit, objektiv edhe në mandatin e dytë

Ministri i Financave, Arben Ahmetaj mori pjesë sot në Takimin Kombëtar të Dizenjuesve të Rinj Shqiptarë, organizuar nga Biznes Albania dhe Doniana, projekt i realizuar me mbështetjen e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe financuar nga IADSA, Programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit.

Të pranishëm në takim ishin edhe Ministri Blendi Klosi, Ambasadori i Italisë në Shqipëri Alberto Cutillo dhe përfaqësues të sipërmarrjes shqiptare dhe italiane, që realizuan projektin në bashkëpunim.

Në fjalën e tij, ministri Ahmetaj u fokusua tek punësimi dhe e cilësoi atë si objektiv kryesor të qeverisë shqiptare:

“Sigurisht që kemi afruar, kemi hapur shumë vende pune, po ka shumë nevoja akoma për më shumë vende të reja pune, sepse ka shumë shqiptarë akoma të papunë, të cilët presin nga qeveria, presin nga zhvillimi i ekonomisë, presin nga iniciativat private dhe detyra jonë është t’i mbështesim këto iniciativa në favor të punësimit”.

Ministri theksoi edhe njëherë se reforma në drejtësi është një parakusht i domosdoshëm për zhvillimin e Shqipërisë.

“Më thoni a mund të zgjerohemi me vende të reja pune, me fabrika të reja, në qoftëse bizneset dhe investitorët, nuk janë të sigurt që vlera e kapitalit të tyre, e punës së tyre, e djersës së tyre, ngrihet në një platformë të një drejtësie të mire?! Lidhja me Reformën në Drejtësi, me Vettingun është shumë e drejtpërdrejtë me punësimin.

Ne ju premtojmë që ashtu siç ngulim këmbë fort si qeveri për Vettingun, për Reformën në Drejtësi, ashtu do të ngulim këmbë që edhe gjatë këtyre kohëve, edhe në mandatin e dytë, fokusi të jetë punësimi, në mënyrë që në finale shqiptarët të kenë më shumë punë, në finale të realizojmë atë që kemi pasur, kemi dhe do të kemi si objektiv, rritjen e mirëqenies së familjeve shqiptare”, – tha ministri Ahmetaj.

2 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)