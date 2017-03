Modelja bukuroshe Gigi Hadid ka pozuar për numrin e ri të revistës “Vogue Arabia”. Ashtu siç pritej, ajo është shfaqur mahnitëse.

Në foton bardhezi modelja shfaqet me kokën e mbuluar me një shami me gurë të çmuar. Gigi ha mbetur shumë e kënaqur nga ky bashkëpunim. Ajo ka falenderuar të gjithë bashkëpunëtorët me anë të një postimi në Instagram.

2 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)