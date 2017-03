Luis Enrique: Iki nga Barça në fund të sezonit

Fitorja spektakolare me Gijon dhe përmbysja e pozicioneve në kampionat me Barcelonën që merr kreun dhe barazimi i Real Madridit me Las Palmas dolën të gjitha në plan të dytë pasi Luis Enrique i shokoi të gjithë. Trajneri spanjoll njoftoi pas fitores me goleadë se ka vendosur të mos rinovoj kontratën duke mbyllur kështu në fund të sezonit aktual aventurën me Barcelonë.

“Ju bëj me dije tëgjithëve se nuk do të vazhdoj pas këtij sezoni me Barcelonën. Eshtë një vendim shumë i vështirë por i medituar gjatë por jam krenar për gjithçka kam bërë. Jemi mbledhur me presidentin Bartomeu dhe drejtuesit e tjerë ku u kam bërë me dije vendimin tim. Por premtoj për tifozët, lojtarët dhe drejtuesit se do të impenjohem maksimalisht në 3 muajt e mbetur këtu.”

2 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)