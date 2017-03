Mogherini nesër në Tiranë, zbardhet axhenda; takime me Ramën, Nishanin e Bashën

Përfaqësuesja e lartë e BE, Federika Mogerini do të mbërrijë në Tiranë ditën e nesërme, ku është parashikuar një takim me kryeministrin Edi Rama, me presidentin Buja Nishani dhe kreun e opozitës, Luzim Basha.

Vizita e Mohgerinit vjen në një moment krize në politikën shqiptare, ku prej 12 ditësh opozita proteston në një çadër të instaluar para kryeministrisë, duke kërkuar qeveri teknike për zgjedhje të lira e të ndershme.

Axhenda

Paraprakisht, ja oraret e dy takimeve të nesërme të Mogherinit në Tiranë të hapura për mediat.

17:30 – 18:30 Fjalim para studenteve ne Universitetin Politeknik të Tiranës.

20:15 – 20:30 Deklarate per media (pa pyetje) me Kryeminstrin Rama në kryeministri.

Sakaq, kreun e opozitës Lulzim Basha dhe me kreun e shtetit Bujar Nishani do të takohet pa praninë e mediave.

2 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)