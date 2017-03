Mogherini takon liderët shqiptarë, Ahmeti: Nuk ka krizë ndëretnike

Përfaqësuesja e lartë e BE-së për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogerini ka mbërritur në Maqedoni ku ka zhvilluar një takim me kryetarët e partive parlamentare, VMRO-DPMNE, LSDM, BDI, Lëvizja Besa, Aleanca për Shqiptarët dhe PDSH.

Kreu i Partisë më të madhe shqiptare në Maqedoni, Ali Ahmeti, pas takimit që pati me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian, Mogherini tha se kriza institucionale nuk duhet të kthehet në krizë etnike në vend.

“Kriza institucionale dhe sistemore nuk guxon të kthehet në krizë ndëretnike dhe ne do të mbetemi të përkushtuar për të arritur zgjidhje politike. Sundimi i së drejtës, shteti ligjor, institucione të besueshme, përmbyllja e Marrëveshjes së Ohrit, marrëdhëniet e mira ndëretnike dhe ndërfqinjësore si dhe integrimi në NATO dhe BE janë prioritete tona. Zonja Mogherini shprehu vlerësim për rolin dhe qasjen tonë konstruktive në këtë krizë të rëndë duke theksuar që Bashkimi Evropian është pranë nesh në përpjekjet për ta zgjidhur krizën, ndërsa theksoi nevojën për të vijuar dialogun tonë”, tha Ahmeti.

“Pas vendimit të Ivanovit u dëshmua se është e patjetërsueshme implementimi i marrëveshjes politike të PDSH-së dhe ndryshimit të rendit kushtetues të Maqedonisë. Është e kotë shqiptarët të angazhohen politikisht kur një person si Ivanov mund t’ua nënvlerësojë vullnetin dhe votën e tyre. Ndryshimi mund të bëhet përmes Parlamentit dydhomësh”, tha Menduh Thaçi pas takimit me përfaqësuesen e lartë evropiane, Frederka Mogerini.

Numri një i PDSH-së ftoi shqiptarët që të mos bien pre e provokimeve dhe skenarëve pasi situata mund të përshkallëzohet në konflikt ndëretnik dhe kjo nuk ju shkon në interes as shqiptarëve, as Shqipërisë dhe as Kosovës.

2 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)