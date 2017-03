Nga “Ali Demi” në Manhattan- Metropoli, kujtesa , identiteti

Sadedin Mezuraj

Pas një izolimi gati gjysëmshekullor, në fillim të viteve 90-të Shqipëria përjetoi “big bang”-un e emigracioneve masive. Ekzili, si narrativë biblike dhe metaforë, nënkupton një çarje, një dalje dhe çvendosje drejt një shtegu të ri, në kërkim të “tokës së premuar”. Prej këtij fenomeni social është përftuar figura emigrantit modern, shëmbëlltyrë e Odiseut antik, por në lëvizjen inverse: ai nuk ka lënë pas Trojën por Itakën, trojet e tij, dheun amë dhe është hedhur drejt Perëndimit, nga Europa deri në “Botën e Re” përtej Atlantikut. Nga kjo energji dhe “hemoragji” njerzore e shprëndarë nëpër botë, tashmë janë mpiksur e ngjizur disa profile të spikatura të shkrimtarisë, si gjedhe e re e asaj që konsiderohet si “letërsia e ekzilit” apo diasporës. Shkëlqim Çela,i larguar prej dy dekadash nga vëndi, si lëvrues i prozës dhe poezisë në shqip, është një nga profilet e letërsisë në ekzil. Libri Këmbë qeni sjell poetikisht pervojën autoriale të emigrantit modern, në trajektoren e tij reflektive, “nga Ali Demi në Manhattan”, në metropolin- simbol të qyteterimit perëndimor. Kjo çvendosje çrrënjëzuese nuk është e qetë,drejtvizore, pa trauma dhe tensione identitare. Vetë titulli librit Këmbë qeni,i rifunksionalizuar nga fjalori i lojës së golfit, ngrihet si metaforë e rrugëtimit me zik zake dhe kthesa të papritur, me sfida të rindërtimit të identitetit dhe përshtatjes me kulturën e vendeve pritëse. Parë nga kjo optikë, poezia e tij bëhet jehonë e trashedentimit të kufijve, e refleksionit mbi identitetin në matricën multikulturore të dialogun me Tjetrin. Poezitë reflektojnë jetën urbane dhe situata ekzistenciale,përmes filtrave të ekperiences personale por,përtej lokacionit ku qëndrojnë të rrënjëzuara, motivet rrezonojnë me shqetsimet e modernitetit dhe njeriut në epokën e globalizmit. Poezitë, në strukturën e tyre, përmbajnë lëvizjen dhe imazhin, dy tiparet esenciale të metropolit dhe shoqërisë ( post)moderne. Poetika autoriale karakterizohet nga dëndësia e fuguracionit, me një leksik nga fushat e shkencës, kulturës, urbanistikës, me referenca të kontekstualizuara në shërbim të gjëndjeve emocionale dhe meditimit për dukuritë e jetës urbane. Poezitë,të kompozuara me teknikën e miksazhit,snapshot-tit,kolazhit,përftohen sitablo impresioniste të ndertuara me penelata të shpejta, ku kanavaca e teksturës mbushet me imazhe dhe detaje vizelluese.Rrokja e rrjedhës së vrullshme të jetës në kohën dhe hapsirën metropolitine, i jep poezive frymën dhe formën dinamike, i kthen ato vetë në një rrjedhë filmike, me imazhe të ndërrueshme dhe sekuenca të fragmentuara. Energjia e metropolit riprezantohet si ritem i brëndshem i poezive, rrjedha e jetës dhe mobiliteti, si epitomë e lirisë në modernitet, mbarten si vibracionetë rrjedhës se vargjeve të lira. Loja me fjalën dhe ”loja e gjuhës”, ndërfutja e fjalëve anglisht apo nga gjuhë të tjera, referencat nga këngë të rifunksionalizuara dhe gjurmët e interteksualitetit, humori gri dhe ironia, janë disa nga tropet e spikatura të stilit autorial.

Këto shënime vijnë si impresione leximi, përmes lenteve sociologjike dhe operacionalizimit të kategorisë Flâneur, si metodologji e kompozimit të poezive dhe si mjet për dekodimin e rrafsheve të tyre semantike.

2.Qyteti modern: me sytë e Flâneur

Qyteti, që nga lashtësia e tij si Polis, e deri në bashkëkëhësi, ka tërhequr vëmëndjen e filozofëve dhe poetëve. Duke ardhur në modernitet,qyteti në letërsi është konceptuar jo thjesht si hapsirë fizike por si entitet kompleks shumëdimensional, me impaktet e tij në psiken, ndjeshmërinë dhe psikologjinë e individit . Duke ecur në këtë hulli, poezia e Shkëlqim Çelës vjen si prurje interesante, pikërisht se mbart reflektimet e një “të huaji”, të atij pra, emigrantit të çrrënjëzuar nga kultura e origjinës dhe çvendosur në metropolin modern perëndimor.

Epshet e natës/Brofën jashtë membranave të dritareve/Perturberanca të lodhura/Me dritë të sëmurë/Shkretëtira qytetëse i bën rrokaqejt/Kaktuse prej nate f. 20

Ndërtesa invalide kudo trishtim karbonifik/Pikëllim dinosaurësh/Ngrehina të sëmura përreth… f. 22Bisha të vogla që të hidhen pas/Të shijojnë medium rare f.20

Dal të ndaloj një taksi/Të sëmurë me verdhëz/Veç t’i përgjigjem me mllefin filmik/To Hell!/Pyetjes “Për ku?”

E lexon këtë kolazh me vargje dhe ndjesia e përftuar, të shtyn natyrshëm drejt pyetjes: Në ç’ferr ka zbritur folësi? Kush është ky qytet –makth?

Ky është New Yorku, i parë me sytë e poetit/flaneur në ciklin Ditar njeujorkez të librit Këmbë qeni . Miti i metropolit të pagjumë, i gjallërisë marramëndëse, i shkëlqimit dhe joshjes, argëtimit, artit dhe spektakleve, të thërrmohet në çast. Kartolina e metropolit te cilin ti e ke imagjinuar nën ritmet e këngës New York ,New York,të Frenk Sinatrës të griset para syve brutalisht.

Flaneur/subjekti lirik , nuk është një soditës i çinteresuar dhe as një dandy i zhytur në spektaklin e jetës në hapsirën urbane. Flaneur, sipas konceptit të Bodler, është një person intelektual i cili,përmes lëvizjes dhe shëtitjeve, shijon estetikisht qytetin, zbulon qytetin, vëzhgon dukuritë e jetës urbane dhe mëson diçka të re për mjedisin rrethues. Duke shëtitur nëpër qytet, sytë e flaneur funksionojnë si një filtër përmes të cilit kalon rrjedha e pandërprerë e impresioneve të përftuara nga soditja e jetës urbane.

New Yorku vëzhgohet nga këndveshtrime të ndryshme, në lëvizjen e tij dhe përmes lëvizjes së flaneur në hapsirën metropolitane. Më tepër se një shkrepje fotografike, sytë e flaneur mund të krahasohen me kamerën e xhirimit filmik, përmes të cilës vjen hapsira urbane tredimensionale, e mbushur me imazhe, tinguj, lëvizje, gjallëri.

Flaneur çvendoset nëpër qytet dhe përmes syve të tij, shikojmë pamje, rrugë, fasada, reklama, hapsira urbane,qëndra komerciale të New Yorkut. Në lëvizjet e tij nëpër hapsirën urbane, Flaneur krijon hartën imagjinare të metropolit, një topografi e mbushur me shenja, simbole, emra të rrugëve, tëshesheve, shëtitoreve.

Nga një poezi në tjetrën, New Yorku shpaloset kaq i gjallë dhe me kaq konkretësi në detaje, saqë lexuesi përfshihet në këtë rrjedhë, shikon Empire State Buillding, ecën ne Time Squar, në Central Park, Parkun Mosholu,Manhattan, Hudson, Brongs dhe në numerologjinë e rrjetit rrugor: 14, 23, 42, 59, 68,79 etj. .

Në lëvizjen e tij nëpër hapsirën metropolitan, ose si vëzhgues i stacionuar, flaneur nuk mundet të rroki qytetin në totalitetin e tij.Fragmentarizmi dhe lëvizshmëria janë shenja të (post)modernitetit liquid dhe kësisoj, edhe poezia ndërtohet përmes snapshot-eve dhe pamjeve të fragmentuara.Vetë lëvizja e flaneur nëpër qytet dhe ndryshueshmëria e imazheve, sinjifikojnë vetë rrjedhën e jetës, ritmin e shpejtë te jetës metropolitane.

Poezitë në këtë vëllim poetik dallohet për qasjen imazhiniste, ku perceptimi qytetit përfshin të gjitha shqisat dhe, për pasojë, qyteti rroket në të gjitha dimensionet e tij vizuale dhe akustike.Por duke qënë një poezi imazhiste, asesi ajo nuk mbetet një kundruese empirike e asaj çfarë duket në sipërfaqen e qytetit si entitet vizual.

Qytet janë të ndërtuar prej gjuhedhe mund të kundrohen si një tekst. Cdo qytet ka “tekstin” e tij. Poeti/Flaneur endet nëpër qytet, rrëmben imazhe, mbresa dhe, përmes reflektimit, end pëlhurën tekstuale, poezitë për qytetin. Leximi shenjave, imazheve dhe simboleve të qytetit është edhe një akt interpretimi.Nga leximi dhe interpretimi i“tekstit” të qytetit,autori shkruantekstin e tijpër qytetin eNew Yorkut.

Qyteti poetik nuk është një pasqyrë mimetike e jetës urbane metropolitane, edhe pse ruan gjurmë dhe referenca të realiteti imediat të New Yorkut.Qyteti poetik ndërtohet mbi fakticitetin, figurshmërinë e gjuhës dhe lojën e imagjinatës krijuese. Ky qytet poetik, aq sa është New Yorku me imazhet dhe fizikalitetin e tij, po aq është dhe një situatë mendore, një hapsirë imagjinare ku projektohn ndjesitë, shqetsimet, tensionet e brëndshme të subjektit në ndërveprimin e tij me qytetin modern.

Flaneur është aty, mu në zëmrën pluskuese të NewYorkut , mes turmës, annonim dhe i padukshëm nga të tjerët.Ai (si emigrant, si bujtës i ri në metropolin modern) është i hedhur në një realitet kompleks,është pjesë e jetës urbane dhe njëkohësisht një “I huaj” në atë hapsirë.Flaneur/emigrant ri është brenda spektaklit metropolitan dhe jashtë tij, njëkohësisht. Ai ndjehet një “outsider”:

Pëllumbat nuk më duan dhe parqet nuk më njohin f. 36

Duke luajtuar me fjalët “nanë” dhe “n’anën” (tjetër), autori përcjell ndjenjën e mungesës që përjeton flaneur/emigrant në vendin e huaj:

Nanën tjetër, n’anën time/ çdo gjysëm diku më ndihet jetime f.37

Situata ngërthen dikotominë sociologjike të përfshirjes dhe përjashtimit.Moderniteti dhe globalizmi, bashkë me avantazhet e shumta, e ballafaqon individin me risqetë reja dhe pasiguri.Qytetari modern i gëzohet lirisë së tij por ndjen edhe tensionet e tjetrësimit dhe kërcënimeve që vijnë prej këtij realiteti plot sfida, kundërthënie dhe të papritura.

Jo vetëm fryma dhe situatat emocionale, por edhe nga pikpamja leksikore, poezitë përcjellin një lloj ankthi, një tension të brëndëshëm, një “mood” gri, në mos të zi. Frika e tjetërsimit, frustimi, ndjesia e humbjes së vetes dhe skepticizmi, janë të pranishëm në psiken e tij:

Ky qytet të gëlltit pakafshim/Me psudopode/Si mund të jetë i vërtetë përqafimi/i krahëve të rremë?Si mund të të dojë vërtet/ Ky qytet? f. 18

Në pasazhet e sjella si ilustrim më lart dhe ciklet e librit Këmbë Qeni , në forma dhe nuanca të ndryshme, reflektohet ato efekte të cilat Walter Benjamin i cilësonte “shocku i jetës në qytetin modern”

Hapsira urbane përfaqson një mjedis social ku ndërthuren diskurset, ideologjitë, kulturat etj. E ngritur mbi këtë mjedis, poezitë mbartin shenja dhe mesazhe sociale për dukurite social kulturore të metropolit modern. Në tablon me imazhet ndjellëse të metropolit, hidhen penelata të shpejta reflektimi për konsumerizmin, përstilin e jeteses, artin modern, muzikën, historinë e qytetit dhe jehonat e krizës financiare. Ankthi ekzistencial, pasiguria në një botë me risqe dhe një frymë fataliteti, ndihet përmes rreshtave:

Se që fati i botës është katastrofa/ Ky është lajm i djeshëm/Dije dinosaurësh/Të shuar! f. 44

Minj të pafund vërtiten në rreth të Kolombit/ Ç’tërmet tjetër do të vijë? f. 27.

Flaneur në librin Këmbë qeni është një vëzhgues empatik. Ai jo vetëm e sodit dhe vëzhgon qytetin por edhe reflekton rreth shenjave e sinjaleve që vijnë prej tij. Qyteti New Yorkut vjen si rrjedhë e vrullshme jete në sytë e flaneur dhe brëndësohet me efekte dhe impakte në psiken e tij. Poezia për qytetin shpaloset si një objektivitet i subjektivizuar i realitetit urban.

Në poezinë Do të vish?, e konceptuar si një letër dhe rrëfim për një bujtës të mundshëm, subjekti lirik shpërfaq gjëndjen e tij emocionale të dominuar nga “mendimet e errëta”:

Jam një cope nate /e qytetit që nuk fle/mos u habit, pra, nga mendimet e mia të errëta

Poezitë mbi qytetin janë të fokusuara tek realiteti imediat, në eksperiencën e drejtpërdrejtë dhe sensibilitetin e subjektit lirik për gjithçka që shikon, ndjen, dëgjon dhe mendon rreth qytetit. Poezia e Këmbë qeni është një ” bimë”me rrënjët në tokën e Tani-Këtu-së, sigurisht e alternuar me flashback-e të shpejta , në varësi të motivit dhe meditimit autorial.

Grandnarrativa e“Amerikan dream”thërrmohet dhe copëzohet në rrëfenja të vogla të përditshmërisë së qytetit, ku jo gjithçka vezullon në sytë e poetit/flaneur. Distanca kundrejt spektaklit urban sinjalizon një lloj rezistene ndaj tjetërsimit. Kyçja e vëzhguesit brënda narrativave të vogla të përditshmërisë, vjen si epitomë e atomizimit të shoqërisë dhe vetmisë së individit në hapsirën urbane.

Gjithcka rrjedh rrotull tij,porse flaneur- emigranti huaj në këtë metropol,ndjehet si i kapur në gracken e ngecjes në vend:

Ndërsa mua s’më merr rrjedha/Se kam mbirë si një dru pahiri f. 40

Edhe pse lëviz brënda hapsirës metropolitaneplot jetë e gjallëri, subjekti lirik/flaneur ka momente kur e ndjen veten si në qëndër të nje boshi të madh.”Sheshi i Kohrave” vjen si metaforë e pikëprerjes së hapsirës me kohën. Koha mpikset në hapsirën bosh të vetmisë:

U zbraz Sheshi i Kohrave…s’ka kohë f 19 /Qyteti është bosh dhe era hutohet/Vuve dritareve dhe mureve të verber/Po JJ, mbetëm vetëm në këtë jetë pa njerëz f 34

3. Kujtesa-koha e dashurisë

Qyteti është një qënie erotike.Flaneur e shikon qytetin jo vetem me sytë estetikë por edhe me “male gaze”. Në ciklin Ditar Njeujorkez dhe Të linjta të largëta[ loja me fjalët: linjat ajrore të largëta -të linjtat e femrave, të vëzhguara në distancë, nga larg ], qyteti perceptohet si njëhapsirë e mbushur me energji libidoiane dhe shenja seksuale.

Erzat erotike janë të shpërndara gjithandej në peisazhin metropolitan. Erosi vesh gjuhën e figurshme: sytë e flaneur objektivizohen me fenerët e makinave prej nga “dritat depertojnë difuze nën fundet e shkurtra të vajzave/ ku ka më shume kumte sesa në enciklopeditë britanike…” f 16.

Të rinjtë veshur me boggy styl “me penisët e vrarë pandehur nga gjunjët e pisët” f. 66 Bronksi “fryhet e shfryn mbi shina/ ngritje mëngjesi/ drejt vaginës manhattanaese/ të ngulet me rënkim trupor/ f. f. 69

Qyteterimi modern komercializon gjithcka:Nga vitrinat e seks-shop-eve portreti i revolucionarit Che Guevara shpërfaqet “dandy mes lingerive/ në ujdhesa vaginash të marra mendsh/lidhur me rrypat e tangave/ si Uliks “ f. 37.

Ose në vargjet më poshtë, ku rimeret si referencë vargjet nga një poezi popullore, flaneur vështron tipikisht me “male gaze” :

Plagë të celta xhinsesh:/ sytë emi kullojnë pa fund / yndyrë të pangopur/ kolesterol të keq/ “prit, bjondkë, të presim, sic priti mali me borë” f. 127

Mes kësaj prezence trysnuese erotike, subjekti lirik/flaneur zbulon mungesën gërryese të dashurisë:… nata që bie nuk bie bujtës/as femër dëshirimi f. 43

Në lëvizjet e tij në hapsirat urbane, subjekti lirik/flaneur aktivizon “ hartën e kujtesës”,ku e kaluara, kryqëzohet me realitetin si prezence imediate. Në ciklin Ditar njeujorkez e, sidomos, në ciklin Rëra e kuqe, një siluetë femre rrezellin si një bizhu e cmuar, si prani e papranishme në përditshmërinë gri. Profili saj duket e zhduket si një mirazh në peisazhin urban:

Fytyra jote feksi një cast (wie einst Lili Marlene)/ Përpara e pas parvazeve të kujtesës / me shumë si mëllaga e një plage/ se sa si pllanga e një mëllange. F. 56

Tek ti shkon duke ikur, i zgjas krahët pa dobi/..sedefi yt rruazash/ firon xhepave të udhës/… s’të ndjek dot, mallkimi drurit,/ fort më mban lidhur për dheri f.41

Kujtesa, si kohëe dashurisë, ngrihet si një strehë e shpirtit që mëton t’i arratiset realitetit përjashtues të metropolit modern. Humbja e raporteve erotike me femrën e dashur krijon boshllëk shpirtëror dhe frustum seksual. Njëboshllëk i cili, edhe pse plotësohet ndonjëherë me epsh konsumerist në motele ku “sfungjer, tavanet thithin lëngje ofshamash” f. 88, nuk rikuperon mungesën e saj thithëse.

Subjekti lirik lëviz nëpër rrugë apo qytete të ndryshme, në aeroporte e linja ajrore dhe kujtimi i saj e ndjek nga pas :

Sa kam nevoj për arrati /edhe nga kujtimi yt numizmatik (dashurinë ta besova si kredit i keq) f.25

Ndryshe nga poezitë kushtuar qytetit, ku mbahet një distancë emocionale, poezitë me motivin e dashurisë-në të gjtha nunancat e saj-si përjetim karnal,humbje,tradhëti,mungesë, përcillen me ndjeshmëri, por pa rënë në patetizëm gërthitës.

Jeta intime dhe dashuria përjetohen, ashtu sic vijnë, me dialektiken e tyre, me sekuenca tëëmbla dhe kujtime të trishta. Figura mitologjike e Meduzës aktivizohet për tëpërcjellëraportet komplekse të dashurisë, si kënaqsi dhe vuajtje, si tërheqje dhe largim, si fitore të vogla dhe disfata të parikuperueshme

kujtimet tona shqyhen egërsisht/ lufta është vazhdim i dashurisë me mjete të tjera”(f. 112)3.

4. Matrica multikulturore dhe identiteti

Ne, si qenie humane, jemi të hapur përballë përvojave të reja dhe njëkohesisht të rrënjosur në kujtesën tonë. Kujtesa, e konceptuar si koha e kaluar në kontekstin kulturor ku rritemi dhe ku formesohet identiteti, na bën pikërisht ata që jemi. Koha, si përvojë dhe rrugëtim i individit në trajektoren e jetës, formëson identitetin kulturor, pra atë rrjetë social-kulturore ku personi gjen pikëtakimet dhe përkatësinë e tij me grupin/kombin e tij.

Rjedha kohore e çvendosjes në një qytetërim tjetër mbart plot të papritura, kthesa dhe kurthe., Njeriu emigrant vihet para dilemes:Adaptim apo asimilim? Identiteti solid, i formësuar në një shoqëri e izoluar dhe homogjene, vihet në krizë përballë flukseve të reja te informacionit dhe diversitetit në një mjedis multikulturor. Ky realitet ushtron trysni për përshtatje dhe modifikime.

Teoricieni Stuart Hall thekson se identitetet në diaspora janë vazhdimisht në prodhim dhe riprodhim të vetvetes, nëpërmjet transformimit dhe ndryshimit.

Sipas Bauman, në modernitetin liquid,ndërtimi i një identiteti të qëndrueshëm, i cili funksionon në rrjedhën e kohës dhe ndryshimin e hapësirës, bëhet gjithnjë e më i pamundur. Nisur nga ky këndvështrim, çvendosja në një kontekst tjetër kulturor, e vendos emigrantin para nevojës së përshtatjes me mjedisn e ri social-kulturor.

Ky proces, i cili, në thelb, dikton modifikimin dhe ripërcaktimin e identitetit, implikon kujtesën, aty ku qëndron e shtresëzuar si në nje palimpsest e shkuara.Poezia Farmacia Charmar , përcjell kohën e dhe kulturën prej nga vjen narrator: izolimi, koha e lirisë së penguar, si levizje e lirë dhe kontakt me kulturën botërore:

Shtërngime Xhojsi në fyt, pagjumësi Finegani në syt’/ Të therur Frojdi, dhimbje Kafke/ Mungesë Jodi, tepri Lepa Brene, /…Mungesa në Fishtë, në Krisht, në Hare Krishnë/…Arratisje me not drejt Korfuzi/ Kloneve s’dot të Kuksit, babilone, ankora, allora, alVora(Këmbë qeni, f. 8 )

Koha e shkuar, si kujtesë e akumuluar, mbivendoset mbi realitetin imediat, në hapsirën e diversitetit, ku gjuhët miksohen dhe kulturat kryqëzohen:

Omar Khhh…ajami/ Omar the? Sheriff?…Teksas-Qerbela-Alidem/the Bido Sherfi apo Bahri Omar?-Jo..Jo..u ngatërruam/ nëpër trafikun e emrave f.15

Ngjarje, shenja, evente nga realiteti imediat në metropol apo udhëtime, subjektit lirik i rigjallërojnë kujtimet e jetës në shoqërinë e izoluar totalitare.Kështu, qëndrimi në radhëpër kontrollin e sigurisë në aeroport, i rikujton radhet e gjata në komunizmëm për “ Mister Bulmetin, Monsinjor Mishin, Kont Teritalin, Madhërisë së saj, Qeen Qepës” f. 125

Emigranti bujtës në botën perëndimore, qëndron midis dy graviteteve: Atdheut, vendit të origjinës (si kulturë, gjuhë, kujtime, mall) dhe “atdheut të dytë”, vendit të destinacionit. Atdheu, si shenjë identitare, mbetet përherë mall i përhershëm por edhe prezencë mentale dhe handikap në procesin e integrimit në realitetin e ri social-kulturor:

Dashurohemi në shtarte malli/ dhe flemë vec e vec /..shtëpi vec e varr vec.. f 77 Atdheu, handikapi im, më rëndon në gjunj / njëri nga ne në hemisferë të gabuar/ Ai s’vjen tek unë, unë shkoj tek Ai f. 75

I ndodhur mes këtij dyzimi kulturor, integrimi në jetën dhe kulturën e vendeve pritëse, dikton nevojën e rindërtimit tëvazhdueshëm tëidentitetit.Në vend të identitetit solid, sociologët sugjerojnëhapjen dherikonstruktimin e vetes së de-qëndërzuar e cila nënkupton dialogun me Tjetrin dhe përfshirjen e zërave të tjerë që vijnë nga hapsira multikulturore e metropolit modern.

Sidoqoftë ,përballë flukseve të reja të informacionit dhe modifikimeve, e kaluara, si kulturë dhe kujtesë, mbetet si substrakti më i thellë, prej nga herë pas here,vijnë imazhet dhe zërat e të shkuarës. Në këtë pikvështrim, bëhet mjaft kuptimplot faktii vendosjes në fund, jashtë tre cikleve, pezia Damës 97.Nëse poezia e parëFarmacia Charmarme të cilin hapet libri, reflekton pikënisjen, daljen në botën e lirë, si hapje të vetes drejt përvojave të reja, poezia e fundit shënjon atë shtresë fundore të kujtesës, të pashkatërrueshme, si pjesë e një identiteti të gdhendur në kontekstin e të shkuarës në “mëmëdhimbje”. Kjo është dialektika e reflektimit dhe rindërtimit identitar, në trajektoren e kalimit nga izolimi në shoqërinë e hapur.Ky është rrugëtimi nga “Ali Demi” në Manhatan, i sjellë poetikisht në librin Këmbë Qeni.