Shmangni këto produkte në dietën tuaj për kujtesë më të fortë

Për të pasur një kujtesë sa më të fortë ju duhet që të jeni të vëmendshëm ndaj asaj që konsumoni. Padyshim që duhet të hani produktet e duhura dhe sa më të shëndetshme.

Një studim i kryer në Spitalin Klinik në Barcelonë, përfshiu 447 femra dhe meshkuj të moshës 55 dhe 80 vjeç, të cilët ndoqën një ditë mesdhetare. Pasa disa kohësh, u dol në konkluzionin se personat që ndoqën këtë dietë kishin shfaqje të problemeve më të hershme të tensionit.

Ndërkohë, duhet theksuar fakti se ata që konsuamuan më shumë vaj ulliri në dietën e tyre, treguan rezultate më të mira të kujtesës. Ata që hëngrën fruta të thata, kishin aftësi më të mira përpunuese, ndërsa grupi i dietës me pak yndyra, me qëllim humbjen në peshë, rezultoi me rënie të aftësisë përpunuese dhe humbje të kujtesës.

2 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)