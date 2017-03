Basha-Mogherinit: Të plotësohen kushtet për qeveri teknike

Ka përfunduar takimi midis kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe shefes së diplomacisë evropiane, Frederica Mogherini. Takimi është zhvilluar në hotel “Rogner” dhe jo tek selia e Partisë Demokratike. Shefi i opozitës tha se e ka njohur Mogherinin me disa propozime që kanë të bëjnë më zgjedhjet e lira dhe situatën e rëndë në vend për shkak korrupsionit dhe drogës.

Basha: Pata rastin ta njoh me rrugëzgjidhjen e propozuar nga opozita për gjendjen e rëndë që po kalon vendi, për paratë e drogës, mos zbatimin e ligjit të dekriminalizimit, i dështimit për zgjedhje të lira dhe të ndershme në 2014-2016-2016, dështimi për t’i dhënë vendit reformë zgjedhore. Duke krijuar kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme si dhe duke i hapur rrugë zbatimit të reformës në drejtësi sipas përcaktimeve kushtetuese të 22 korrikut.

Zonja Mogherini do të shprehet vetë, por mund t’ju them se kauza jonë, kauza e qytetarëve shqiptarë ka mirëkuptim dhe mbështetje totale nga të gjithë ata që i duan të mirën Shqipërisë, ata që na kanë shoqëruar në 26 vite tranzicion, e kuptojnë se me krimin në pushtet dhe me paratë e drogës, është një pacient me kancer që ka nevojë për një ndërhyrje të thellë. Shpresa ime është që faktori ndërkombëtar të ndërhyjë për të krijuar qeveri teknike. Të plotësohen kushtet për qeveri teknike”, tha ai. Ndërkohë pyetjes së gazetarëve nëse Partia Demokratike do të shkojë në Kuvend, Basha tha:-“Nuk ka për të patur Parlament tjetër përveç sheshit të lirisë. Pa arritur një pakt kombëtar për zgjedhje të lira nuk ka kthim në Kuvend”, ka thënë Basha.

Kreu i PD-së shoqërohej në këtë takim nga deputetët Aldo Bumçi, Jorida Tabaku dhe kryetari i grupit parlamentar Edi Paloka. “Kauza jonë ka gjithmonë e më shumë mbështetje”, ka shtuar kreu i opozitës në prononcimin për mediat.

3 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)