Kaos në Parlamentin serb, Sheshel pengon fjalimin e Mogherinit

Shefja e diplomacisë evropiane, Federika Mogherini është përballur me një situatë të pakëndshme derisa po fliste në foltoren e Kuvendit të Serbisë, pasi që gjatë kësaj kohe deputetët e Partisë Radikale kishin bërtitur “ua” dhe kanë thirrur parullën “Serbia, Rusia, nuk na duhet Unioni”.

Në seancën e veçantë në të cilën ka folur kryediplomatja evropiane, ka marrë pjesë edhe kryeministri Aleksandar Vuqiq dhe disa ministra në Qeverinë serbe, si dhe ambasadorë të huaj, në mesin e të cilëve edhe ai amerikan Kajl Skot.

Mogherini fillimisht u është drejtuar të pranishmëve në gjuhën serbe, ndërsa gjatë gjithë kohës derisa po fliste, gjysmë ore, radikalët vazhduan që të bërtasin. Ata njëkohësisht kanë goditur me duar karriget në të cilat ishin ulur.

Pavarësisht sjelljes skandaloze të Sheshelit dhe deputetëve radikalë, Mogherini ka vazhduar me fjalimin e saj dhe e ka përfunduar në mënyrë të qetë.

Në sallën e Kuvendit deputetët e lëvizjes Dveri kishin përgatitur një parullë transparente, në të cilat shkruhej në gjuhën serbe dhe angleze “Serbia nuk i beson Brukselit”.

Gjatë qëndrimit në Serbi, krydiplomatja evropiane do të takohet me kryeministrin Aleksandar Vuçiç, ndërsa më herët është takuar me presidentin Tomisllav Nikoliç dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Mogherini nodhet në Beograd në kuadër të vizitës në rajon.