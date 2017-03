Mogherini: Shqipëria drejt BE-së, por zbatoni reformën në drejtësi

Gjatë një takimi të programuar në vizitën e saj me studentë të Universitetit të Tiranës, Përfaqësuesja e Lartë e BE-së, për Punët e Jashtme dhe Politikat e Sigurisë, Federica Mogherini, tha se kushi që BE të hapë bisedimet me Shqipërinë për anëtarësim në Be është zbatimi i reformës në drejtësi.

“Shqipëria është Eruopë dhe duam që të jetë pjesë e BE-së”, ky është slogani që duhet të ndjekim. Bashkimi ynë nuk do jetë i plotë derisa të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë pjesë e BE-së, jo vetëm Shqipëria por i gjithë rajoni. Shqipëria është anëtare e NATO-s tashmë, është vend me përgjegjësi, – u shpreh Mogherini. – Të rinjtë si puna juaj mund të kenë ëndrra të mëdha e pritshmëri të mëdha për vendin. Mesazhi im për ju nuk është që të bëni durim, por kërkojini udhëheqësve tuaj që të plotësojnë dëshirat tuaja. Punoni fort për ndryshimin se ju jeni pjesë e tij. Angazhimi dhe vullneti juaj. Ju jeni e tanishmja e vendit dhe keni përgjegjësi që duhet t’i merrni. Reforma në Drejtësi është e rëndësishme jo vetëm se e kërkon Europa, por se e kërkojnë të gjithë qytetarët shqiptarë. Duhet ta zbatojnë këtë reformë me të njëjtën konsensus kur e miratuan. Një sistem i pavarur drejtësie do të luftojë krimin e korrupsionin, e do e bëjë vendin më tërheqës për investitorët e huaj. Tani ka ardhur koha që Shqipëria të marrë hapat e vet në rrugëtimin e BE, dhe atëherë ne do të jemi gati të hapim bisedimet,” tha Mogherini.

Në fjalën e saj Mogherini iu drejtua studenteve se nëse ata duan anëtarësimin e Shqipërisë në BE, këtë duhet tua kërkoni udhëheqësve te shtetit tuaj.

“Ju jeni Evropiane. Unë e di të them diçka që dihet që jam italiane. Nga Pulia në një ditë me diell duket qartë Shqipëria. Ne kemi shumë të përbashkëte. Duke filluar që në kulturë tek e ardhmja dhe tek e tashmja. Lidhjet tona janë bërë gjithnjë e më të afërme. Unë kam qenë disa herë në Shqipëri. Unë e di që Shqipëri mund të tregojë zgjuarsi për rritjen ekonomike dhe zhvillim, vijoi diplomatja e lartë europiane. – Unë e di që mesazhi që ju prisni prej meje është që ju të anëtarësoheni në BE. Ne jemi të hapur dhe po ju presim për këtë proces, por kërkojmë bashkëpunim nga ana e kryetarëve të shtetit tuaj. Unë ju them që ju mos tregoni durim ngrini zërin tuaj. Kërkojuni krerëve të shtetit tuaj integrimin nëse doni të shkoni në BE. Ne jemi gati që t’ju presim dhe të nisim negociatat”

3 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)