Mogherini takon Ramën: Po nuk u bë Vettingu, rrezikohet integrimi

Kryeministri Edi Rama dhe Federika Mogherini në fund të takimeve zyrtare dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Gjatë fjalës së saj, përfaqësuesja e Lartë e BE-së, për Punët e Jashtme dhe Politikat e Sigurisë tha se me miratimin e reformës në drejtësi dhe veçanërisht zbatimi i vettingut, do të rekomandohet çelja e negociatave të Shqipërisë në BE. Sipas Mogherinit, bojkoti i Parlamentit do të thotë bllokimi i komisionit të Vettingut

“Shqipëria ka arritur shumë prej një viti veçanërisht me miratimin e reformës në drejtësi dhe rëndësia e saj është njohur nga BE-ja që të rekomandonte çeljen e negociatave, por në veçanërisht zbatimi i Vettingut. Ne jemi gati, që të vazhdojmë të jemi të besueshëm dhe të çelim negociatat në mënyrë që Vettingut të zbatohet. Tani e keni radhën ju dhe ne jemi të gatshëm të shohim zbatimin e kësaj reforme.

Bojkoti i Parlamentit do të thotë bllokimi i komisionit të Vettingut dhe kjo ndal progresin dhe kjo në një moment kyç vendi ka nevojë që të ecë përpara. unë e kam përçuar këtë mesazh fare qartë. E di e sa ka pasur sot sinjale për dialog brenda Parlamentit dhe shpresoj të përdoret kjo hapësirë. Negociatat mund të fillojnë në momentin që reforma në drejtësi të nisë zbatimin e saj. Është e rëndësishme që të ketë përgatitje për zgjedhjet. Në këto muaj që kanë mbetur të përdoret kjo kohë për të zbatuar disa rekomandime të OSBE/ODIHR-t”, tha ajo. Kryeministri Edi Rama tha në konferecnë se kjo vizitë është më e rëndësishme në ditë të zakonshme.

3 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)