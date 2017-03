Opozita pranon ftesën e mazhorancës: Dialog i vërtetë, jo fasadë

Pas ftesës së qeverisë bisedime në një tryezë të përbashkët, opozita ka pranuar të dialogojë me koalicionin qeverisës, “me qëllim krijimin e kushteve për zgjedhje të lira e të ndershme”.

Në një njoftim për shtyp, “koalicioni opozitar, duke vlerësuar momentin kritik për Shqipërinë dhe shqiptarët për shkak të kërcënimit të zgjedhjeve dhe të votës së lirë dhe të ndershme nga krimi dhe droga me lidhje qeveritare, shpreh gatishmërinë për një tryezë dialogu të vërtetë dhe jo fasadë, me përfaqësuesit e partive të koalicionit qeveritar, me qëllim krijimin e kushteve për zgjedhje të lira e të ndershme, përmes një qeverie me mbështetje të gjerë politike, që do të garantojë: zbatimin e plotë të ligjit të dekriminalizimit, luftë efikase kundër narkotrafikut, krimit të organizuar dhe parave të drogës, përgatitjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme dhe zbatimin e reformës në drejtësi, sipas përcaktimeve kushtetuese të 22 korrikut”.

Më herët, pasi mazhoranca bëri publike pak më herët se është gati të dialogojë me opozitën, duke propozuar tre pikat në këtë marrëveshje, kreu i opozitës Basha është takuar me aleatët në selinë e Partisë Demokratike.

3 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)