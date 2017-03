Raporti i DASH: Korrupsioni në çdo nivel, çështja e pronës, problem

Departamenti Amerikan i Shtetit është shprehur me nota negative për qeverinë shqiptare, duke thënë se korrupsioni është në nivele shqetësuese. Problemi tjetër ka të bëjë me respektimin e të drejtave të njeriut. Raporti vjetor u publikua këtë të premte ku janë përfshirë shumë shtete, mes tyre edhe Shqipëria. Në raport përmendet mosndëshkimi i zyrtarëve të lartë përkundër atyre të niveleve të ulëta. “Korrupsioni është më i përhapur në sistemin gjyqësor, por është i përhapur edhe në sistemin e shëndetësisë. Po kështu edhe dhuna në familje e diskriminimi i grave, mbeten çështje serioze. Në paraburgime ka probleme me mbipopullimin. Në disa raste rojet e burgut kanë rrahur të dënuarit”, thuhet në raport.

Pjesë e raportit janë edhe çështjet e pronës, nuk thuhet se në këtë drejtim është bërë pak përparim. “Në çështjet për trajtimin e pronës, qeveria kë bërë pak përparim. U prishën shtëpi pa kaluar në një proces ligjor. Pronarëve nuk iu dha shpërblimi i përshtatshëm”.

3 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)