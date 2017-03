Basha i përgjigjet Ramës: Nuk ka asnjë kompromis pa zgjedhje të lira, s’kthehemi në Kuvend

Në fjalimin e tij të radhës nga çadra e ngritur para kryeministrisë, kryedemokrati Lulzim Basha iu përgjigj ftesës së bërë më herët sot gjatë ditës nga ana e kreut të qeverisë, Edi Rama për të dialoguar në favor të zgjidhjes së krizës politike.

Basha ripërsëriti se nuk do të ketë kthim të grupit parlamentar demokrat në Kuvend deri në garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.

“Këta do të bëjnë çmos të na mposhtin dhe të na heqin të drejtën e votës që pastaj të vazhdojnë të vjedhin dhe të kryejnë të tjera afera kriminale dhe korruptive në kurriz të shqiptarëve. Nuk është vetëm Edi Rama që zgjedh, vetëm kriminelët që zgjedhin, nuk është establishmenti kriminal dhe i korruptuar i Edi Ramës që vendos. Më 18 shkurt populli mori një vendim. Bashkimi më i madh popullor. Vendimi është që me 18 qershor apo kurdo qofshin zgjedhjet do të jenë vetëm të lira dhe të ndershme, zgjedhje të tjera nuk do të ketë. Kthim në parlamentin e krimit sa kohë që nuk janë garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme nuk do të ketë”, tha Basha.

4 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)