Basha reagon: Qeveri teknike ose vala popullore do të rrëzojë

Shefi i opozitës Lulzim Basha tha nga çadra e protestës se nuk ka bisedime me Kryeministrin, por vetëm dialog për largimin e tij dhe ngritjen e një qeverie teknike. Tonet e Bashës duken më të ashpra sot, i cili tha se nëse Edi Rama nuk pranon kërkesën e tij, atëherë do të jetë vala popullore që do e rrëzojë.

“Nuk ka zgjedhje me Edi Ramën. Nuk ka bisedime, por ka vetëm dialog për të përcaktuar largimin tënd dhe ardhjen e një qeverie teknike që kërkon vullnet të gjerë politik. Harroje se do të bësh zgjedhje me ministrin tënd të Brendshëm, që njihet botërisht si garantuesi i krimit dhe drogës. Bëj lëvizjen tënde për qeverinë teknike, përndryshe vala popullore do të rrëzojë, do të rrënojë! Thirri mendjes!

Hape rrugën për qeveri teknike, ose populli do ta hapë me fuqinë e vullnetit të pathyeshëm. Nuk ka vetting pa zgjedhje të lira e të ndershme. Zgjedhjet e lira janë themeli i Republikës së Re. Nuk jemi mbledhur këtu për pushtetin e askujt, por nuk ka zgjedhje me qeverinë e krimit dhe drogës.

Nuk bëjmë pazare me pushtetin e inkriminuar. Shëndetësia sot është në ditët më të zeza, koncensionarët hajdutë po vjedhin paratë e qytetarëve. Do të ju japim shërbime shëndetësore dinjitoze. Do rrisim buxhetin për shëndetësinë. Europa i ka vënë kushte Edi Ramës për demokracinë në vend”, tha Basha.

