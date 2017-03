Napoli dhe Reina thyejnë Romën në “Olimpico”

Është ndoshta kjo pritja e sezonit. Dora dhe më pas këmba e Reina-s kundër fatit të Romës që u thye në sfidën më të rëndësishme të javës së 27 të Serie A ndaj Napolit. Ishte pikërisht portieri spanjoll që u bë heroi i të tijve me disa ndërhyrje vendimtare, duke e ndihmuar skuadrën e Sarrit të rikthehej te fitorja 2-1 pas asaj disfate të papritur ndaj Atalantës. Dy herë Mertens dhe më pas një gol i Strottman janë panorama e kësaj sfide që dhuroi spektakël, shumë ritëm por vetëm një fitues, të kaltërit nga Kampanja që rikthehen të sigurt në garën për vendin e dytë që siguron biletën direkte për në fazën e grupeve të Champions League pasi tashmë e ndjekin Romën me vetëm 2 pikë më pak. Belgu Mertens e zhbllokoi sfidën që në minutën e 26 duke i dhënë një goditje të fortë skuadrës së Spalletit.

Dueli u bë edhe më i nxehtë me Romën në kërkim të golit të barazimit, por Napoli sërish cinik me sulmuesin shtatshkurtër në të 50-ën. Reina me disa pritje vendimtare bllokoi sulmuesit verdhekuq, ndërsa në të 89-ën nuk arriti të bënte asgjë përballë Kevin Strootman.

Gjithsesi, numri 1 i portës së Napolit e korrigjoi gabimin duke mos lejuar topin të prekte rrjetën pas tentativës së Diego Perottit.

4 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)