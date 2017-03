Banda e gjobëvënësve të biznesmenëve, arrestohen edhe dy të tjerë në Shkodër

Policia e Shkodrës në vijim të operacionit të koduar “Illegal Bills”, iu ndërmarrë një ditë më parë ka vënë në pranga edhe dy persona të tjerë si pjesë grupit kriminal që u vendoste gjoba biznesmenëve.

Burime nga polica lokale bëjnë me dije se janë arrestuar shtetasit Ibrahim Lici, 24 vjeç, i afërt me kreun e grupit, Muhamet Lici, si dhe 16 vjeçari me iniciale H.L, banues në lagjen “Guerile” të Shkodrës.

Këta shtetas arrestohen për veprën penale “Shtrëngim me anën e kanosjes për marrjen e pasurisë”, “Krijim të grupit strukturuar kriminal” dhe ” Kryerjes së veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal”.

Grupi i strukturuar kriminal u shkatërrua pas një hetimi 6-mujor nga ana e prokurorisë nga ku u zbulua se këta persona përmes kërcënimit u vendosnin gjoba biznesmenëve të zonës.

5 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)