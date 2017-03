Horoskopi – 5 mars 2017

DASHI

Nuk do te thote qe kerkesat tuaja jane urdhra dhe duhet patjeter te zbatohen. Nese nuk e qartesoni kete gje me veten, raporti me partnerin do te kete probleme.

DEMI

Keni qartesuar me ne fund nje situate qe I perket me shume ndjenjave tuaja sesa punes. Te gjithe duhet te jene koshiente per cka keni vendosur

BINJAKET

Mbase I keni mbivleresuar koleget me te cilet punoni, sepse sot do te vereni qe keni lene shume gjera te paqarta ne nje projekt pune.

GAFORRJA

Nuk mund te ndryshoni ne cdo moment programet tuaja per shkak te te tjereve. Nese nuk qendroni me cfare keni programuar do te kete mbivendosje takimesh.

LUANI

Keni shkuar shume larg me fantazine sot dhe do tju duhet te ktheheni me kembe ne toke. Nje ceshtje e vogel familjare do tju permende.

VIRGJERESHA

Nese nuk jeni te sigurt per hapat qe keni hedhur mbase duhet te rimendoni nje plan tjeter per te qene me konkrete aty ku duhet.

PESHORJA

Po mundoheni te hapni sa me shume horizontet tuaja por do te hasni ne kundershti dhe persona qe juve duan tju shohin sa me te mbyllur.

AKREPI

Nese nuk e keni gjetur akoma rrugen e duhur dhe ndiheni te parealizuar atehere duhet te provoni perseri. Nuk ka rendesi se kur e filloni eksplorimin.

SHIGJETARI

Edhe pse persona te caktuar nuk jane ne kontakt direkt me ju mund te influencojne tek te tjeret per te krijuar probleme artificiale.

BRICJAPI

Mund ta perhapni perkujdesjen dhe dashurine tuaj tek te gjithe sot, si njerezit e dashur edhe koleget qe ju rrethojne. Do te ndiheni te plotesuar.

UJORI

Siç ju ndodh rendom, keni humbur objektivat paresore dhe jeni marre me gjera te vogla qe kane kondicionuar diten tuaj.

PESHQIT

E keni marre te mireqene te gjithe perkujdesjen dhe dashurine qe te tjeret kane shprehur karshi jush sa tani jeni bere dhe prepotente.

