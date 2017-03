Messi, mesazh “misterioz”, gati rinovimi

Zbret në fushë, shënon dy gola, shfaqet i papërmbajtshëm në çdo aksion duke na kujtuar Messin e epokës së artë. Numri 10 i Barcelonës bëri gjithçka në fushën e blertë gjatë sfidës kundër Celta Vigos duke mbajtur në lojë Barcelonën që tashmë ka objektiv kryesor kampionatin.

Gjithsesi, edhe një mbrëmje e perfekte në çdo aspekt, ka njollat e veta sepse fenomeni argjentinas festoi në një mënyrë aspak të zakontë pas golit të parë. Mjaftoi një gjest i kapitenit për të ndezur zërat polemizues në Spanjë, kjo edhe për shkak të benzinës që i ka hedhur zjarrit çështja e rinovimit që po arrin të gjejë ende asgjë zgjidhje. Një telefonatë në drejtim të tribunës. Çfarë do të thotë? Një gjest që Messi e përsëriti dy herë të tjera, duke kërkuar të thotë diçka sepse ajo telefonatë ishte drejtuar nga tribuna ku ndodheshin drejtuesit më të lartë të klubit të Barcelonës.

Është ky një sinjal pakënaqësie për rinovimin që nuk ka ardhur ende? Gjithsesi, gazeta “Marca” qetëson tifozët katalanas duke zbuluar disa detaje interesante rreth kontratës së re që Messi pritet të nënshkruajë me klubin ku u rrit profesionalisht. Ylli argjentinas ka kërkuar garanci, jo financiare por në projektin e klubit sepse dëshiron të vazhdojë të korrë suksese me këtë fanellë. Me kontratën e re, Messi do të përfitojë plot 35 milionë Euro neto në vit për t’u bërë lojtari më i paguar në botë. Palët nuk janë penguar aspak në këtë pikë sepse argjentinasi nuk ka çmim për klubin dhe aktualisht po punohet për të caktuar detajet e pagesave pasi problemi më i madh i Barcelonës është respektimi i fair play financiar. Një shtysë të madhe për të qëndruar në Barcelonë, Messi e ka marrë nga bashkëshortja Antonella Rocuzzo, e cila nuk dëshiron të ndryshojë ambient.

5 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)