Thaçi: Do të ndërmarr veprime për themelimin e ushtrisë

Në Kosovë ka nisur sot manifestimi tradicional “Epopeja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”, i cili zgjat tri ditë.

Manifestimi bëhet në kujtim të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe Adem Jasharit, që njihet si komandant legjendar i UÇK-së, dhe familjes së tij.

Ceremonia ushtarake e Forcës së Sigurisë së Kosovës është mbajtur në kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë, ku kanë marrë pjesë përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës, deputetë dhe qytetarë, si dhe përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e UÇK-së.

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, me këtë rast është zotuar se shpejt në Kuvend do ta procedojë ligjin për themelimin e ushtrisë së Kosovës.

Ai, pjesëtarëve të FSK-së u është drejtuar si ushtarë të Republikës së Kosovës.

“Kjo nuk është asgjë e re, sepse kështu i kemi konsideruar gjithmonë dhe kështu do të jenë përgjithmonë. Ky fakt dhe realitet nuk është risi as për NATO-n e as për shtetet fqinje. Unë sot dua ta bëj të qartë se në ditët në vijim, shumë shpejt brenda kompetencave të mia kushtetuese, do të ndërmarr të gjitha veprimet e domosdoshme ligjore që transformimi i shumëpritur i themelimit të ushtrisë së Kosovës, të bëhet realitet edhe nëpërmjet ndryshimit të Ligjit për Forcën e Sigurisë së Kosovës”, ka deklaruar Thaçi.

Republika e Kosovës, ka thënë Thaçi, me qëllim të mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial, si dhe ruajtjes së paqes dhe interesave shtetërore, duhet të avancojë rolin dhe detyrat e FSK-së.

“Shtetet fqinje, të cilat kanë ushtritë e tyre, duhet ta kuptojnë këtë transformim të FSK-së në ushtri si një hap krejtësisht normal të një shteti sovran dhe të pavarur. Misioni i KFOR-it do të vazhdojë të funksionojë si zakonisht dhe ky transformim nuk do të këtë implikim në misionin dhe detyrat e KFRO-it në Kosovë”, është shprehur Thaçi.

5 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)