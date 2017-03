Vlorë, sherri për pronën, babai godet me thikë të birin

Policia e Vlorës ka arrestuar në flagrancë për “dhunë në familje”, shtetasin Todi Tikaj, 65 vjeç, banues në Vlorë.

Policia ka bërë arrestimin e këtij personi në bazë të një kallëzimi të bërë nga djali i tij shtetasi A.T., 40 vjeç, se babai i tij përfshihet vazhdimisht në konflikt fizik me të për motive pronësie dhe ditën e djeshme dyshohet se shtetasi Todi Tikaj (babai) e ka goditur me mjet prerës “thikë” duke i shkaktuar një dëmtim të lehtë në këmbë, jashtë rrezikut për jetën.

5 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)