Arrestohet Genis Mëhillaj, sekseri i vrasësit Julian Sinanaj

Policia ka arrestuar Genis Mëhillaj, i njohur si sekseri i vrasësit me pagesë, Julian Sinanaj.

Mëhillaj bashkëpunonte me Sinanaj, duke bërë lidhjen mes vrasësit serial dhe biznesmenëve të cilët porosisnin vrasjet. Julian Sinanaj akuzohet për disa vepra të rënda penale si vrasje me pagesë dhe vendosje tritoli.

Ndërsa, kushëriri i Genisit, Andon Mëhillaj, u vetëdorëzua në policia një vit më parë. Ai është dënuar me 10 vjet burg si bashkëpunëtor i Sinanajt.

Genis Mëhillaj, së bashku me kushëririn e tij Andon Mëhillaj, të konsideruar si “sekserët” e grupit, shpërbleheshin me 20-30 mijë euro për “punën” e tyre. Ata “peshkonin” biznesmenët e mëdhenj dhe lidhnin marrëdhënie të ngushta miqësore me ta, duke krijuar besim për mosnxjerrje sekreti.

Si funksiononte grupi

Sa herë që biznesmenët ankoheshin për konkurrentët e tyre, Mëhillajt i këshillonin që të ekzekutonin kundërshtarët. Kjo ishte një punë e lehtë, pasi ai mund të paguante dikë, për eliminimin e kundërshtarit. Nga ana tjetër, ata i siguronin se kishin në varësi një person që e kryen vrasjen me saktësi të madhe, pa lënë asnjë gjurmë në vendin e krimit.

Lidhja me Julian Sinanajn

Pasi merrnin porosinë për objektivin që duhej ekzekutuar, Mëhillajt kontaktonin direkt me Julian Sinanajn, i cili u dënua në shtator të vitit të shkuar me 35 vjet burg. Këta të fundit, në të shumtën e rasteve, nuk kishin kontakte me njëri-tjetrin. Gjatë dëshmive të dhëna në prokurori, Sinanaj, i cili kishte rolin e vrasësit me pagesë, ka thënë se ai nuk e dinte se kush ishte personi që paguante për punën e tij dhe nga ana tjetër nuk dinte as motivin. Gjithçka mbetej anonime dhe të vetmit persona që kishin informacione të gjëra, ishin kushërinjtë Mëhillaj.

6 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)