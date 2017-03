Basha: Rama të përgjigjet për kontejnerët me mbetje

Kryedemokrati Lulzim Basha ka folur nga çadra e protestës për mbetjet. Ai i kërkoi kryeministri Edi Rama që të përgjigjet për kontejnerët me mbetje që janë futur në Shqipëri. Gjithashtu Basha i kërkoi Prokurorisë të nisë hetimet, duke theksuar se shëndeti i shqiptarëve është në rrezik.

Ndër të tjera kreu demokrat theksoi se në Shqipëri ka dy shoqëri civile, njëra e tendave të parave të pista dhe tjetra e lirisë.

Veç kësaj ai tha se kjo qeveria kriminalizoi parlamentit dhe bashkitë.

“Rama në 2013 erdhi në qeveri edhe me votat e atyre që shpresuar në heqjen njëherë e mirë të ligjit të mbetjeve, por sapo mori votat, e harroi këtë premtim.

Ky akt i rikthimit të ligjit të mbetjeve është një pabesi, një shkelje flagrante e premtimit. Një kryeministër që shkel premtimin me të cilin ka ardhur në pushtet, nuk ka më të drejtën të jetë legjitim nga populli.

E shkeli premtimin, soli ligjin në parlament, dhe sot që jemi këtu lajmet po shpërthejnë nga të gjitha anët, po presim konfirmimin e tyre. Por me sa duket kemi të bëjmë me një krim të madh, bëhet fjalë për 3100 kontejnerë, secili me peshë 30 tonë.

Bëhet fjalë për dhjetëra mijëra ton mbetje të rrezikshme që mund të jenë futur në Shqipëri kundër ligjit, kundër kushtetutës dhe kundër dëshirës të të gjithë qytetarëve shqiptare, të cilët rrezikojnë shëndeti dhe jetën. Edi Rama është sot në bankën e të akuzuarve dhe duhet të përgjigjet nëse i ka futur këto 3100 kontejnerë në Shqipëri”, tha Basha.

6 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)