Ben Blushi voton kundër: Filloi sabotimi i reformës në drejtësi

Kreu dhe deputeti i LIBRA-s, Ben Blushi është shprehur se me vendimin e mbrëmjes së sotme nga Kuvendi, ka nisur sabotimi i Reformës në Drejtësi.

Blushi ka treguar se ka votuar kundër shtyrjes së reformës.

“Votova kundër trukimit të procesit të vetingut në Kuvend. Shtyrja do të thotë më shumë kohë për pazare dhe përcaktim politik të kandidateve që do bëjnë kontrollin e gjyqtarëve. Lehtësia me të cilën po sabotohet Reforma në Drejtësi është një peshë që do e shkatërrojë këtë klasë politike”, shkruan Blushi në “Facebook”.

Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar në seancën e jashtëzakonshme të kësaj të hëne kthimin e dosjeve të kandidatëve për komisionet e vettingut tek Avokati i Popullit për rishqyrtim.

Votimi vjen pas dy takimeve të bërë më herët gjatë ditës nga krerët e koalicionit qeverisës, kryeministri Rama dhe kreu i Kuvendit Meta, të shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tyre, përkatësisht Gramoz Ruçi dhe ministri i Drejtësisë, Petrit Vasili.

Në seancë plenare, Ruçi ka akuzuar presidentin e Republikës se nuk ushtroi kompetencat e tij për reformën në drejtësi.

6 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)