“Vettingu”, Kuvendi shtyn afatet, kthen listën e kandidatëve

Kuvendi ka shtyrë votimin e projektvendimit për ngritjen e komisioneve për Vettingun, pas kërkesës së kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi.

Sipas Ruçit, arsyeja është sepse në listën e parë të kandidatëve janë 21 aplikantë për 28 vende në komisionet e Vettingut, ndërsa në listën e dytë të ardhur nga Avokati i Popullit, kandidatët kanë probleme dokumentacioni, ndaj do t’u jepet një tjetër mundësi që paraqesin dokumentacionin e plotë.

Kështu që Parlamenti mori një vendim jo për ngritjen e komisioneve të vettingut, por për të kthyer procesin tek AP. Këtij të fundit do t’i lihet një javë kohë për të marrë vesh se cilët do të jenë kandidatët përfundimtarë për anëtarët e komisioneve dhe më vonë lista me të paktën 3 emrat e mazhorancës, që do të kontrollojnë punën e Avokatit të Popullit.

“Sot parlamenti u mblodh për të ngritur komisionin ad hoc. Në zbatim të reformës për drejtësi, presidenti i Republikës nuk e ushtroi kompetencën që kishte dhe ja kaloi Avokatit të Popullit, i cili ka zbatuar rigorozisht kushtetutën për këtë çështje.

Produkti i këtij procesi solli në parlament 21 kandidatë për 28 vende. Solli edhe një listë të dytë me emra që nuk plotësojnë kriteret për mungesë dokumentacioni. Kështu që komisioni që do ngrinte parlamenti sot do kishte vetëm 21 kandidatë për 28 vende. Ndaj ne nuk e pamë të arsyeshme që të bëhej votimi sot”, tha Ruçi.

6 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)