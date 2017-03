Basha me mësuesit: Do rrisim rrogat dyfish me republikën e re

Në daljen e dytë gjatë ditës së sotme përpara protestuesve në çadrën e ngritur para kryeministrisë, kreu i opozitës Lulzim Basha ka akuzuar kryeministrin Rama se ka lënë pas dore arsimin.

Basha, në një bashkëbisedim me mësuesit, duke e cilësuar Ramën një mbetës së bashku me qeverinë e tij, tha se në qeverinë që do të drejtojë ai, rrogat do të rriten dyfish në raport me aktualen.

“Ka një diskriminim të turpshëm ndaj mësuesve e pedagogëve si dhe fushata spastrimi politike ndaj mësuesve. Rama është injorant dhe mashtrues, prandaj e urren shkollën. Mësuesit shqiptarë janë në ditë të vështira. Rrogat nuk janë rritur në raport me inflacionin, – deklaroi Basha. – Mësuesit kanë katër vite pa përkrahje shtetërore. Me ardhjen e qeverisë sonë në pushtet, do të rrisim cilësinë e arsimit në shkollat publike”.

Basha shpjegoi edhe programin se si do të studiojnë fëmijët pas orarit të mësimit. “Shtylla e parë: kthimi i orareve arsimore në parametra europianë. Do të krijohen kushte që pas mbarimit të orëve të mësimit, fëmijët të hanë drekën në shkollë dhe të merren me aktivitete të ndryshme. Për këtë duhen bërë investime në shkolla dhe ne do i nisim investimet që muajin e parë të qeverisjes. Shtylla e dytë: në fund të mandatit të parë, rrogat e mësuesve do të dyfishohen përsëri”, tha Basha.

Sipas Bashës, “me republikën e re, rrogat aktuale të mësuesve do të ndryshohen totalisht.

7 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)