Bashkia nis rindërtimin e shkollës 9-vjeçare “Kosova”, godina tre herë më e madhe

Veliaj: “Mbajtëm premtimin, shkolla Kosova përfundon vitin tjetër; Tirana s’mund të jetë një qytet ku shkollat digjen për të bërë pallate”

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, zgjodhi “7 Marsin”, Festën e Mësuesit, për të dhënë lajmin e mirë të rindërtimit të shkollës 9 vjeçare “Kosova”, e cila disa vite më parë u dogj e u shkatërrua plotësisht. Kryebashkiaku tha se brenda vitit të ardhshëm, 360 nxënës nga klasa e I-rë deri në klasën e 9-të, do të mësojnë në kushte moderne, ndërsa shtoi se ky është një tjetër premtim i mbajtur i bashkisë. Ai uroi të gjithë mësuesit për festën e 7 marsit dhe u shpreh se ndërtimi i shkollës është dhurata më e mirë për të gjithë ata mësues dhe nxënës që gjithë këto vite u është dashur të mësojnë në shkolla të ndryshme të Tiranës.

“Jam shumë i lumtur sot sepse kemi dy festa: festa e parë është Festa e Mësuesit, ndaj dua të uroj të gjithë mësueset dhe mësuesit e Tiranës, dhe e dyta nisja e punës për ndërtimin e shkollës Kosova. Unë kam bërë 4 vitet e fillores në këtë shkollë, pastaj te shkolla “20 Vjetori”, mandej te “Sami Frashëri”, dhe di t’ju them se Tirana është e mbushur me zysha, mësuese, profesorë fantastikë, që na e bëjnë jetën shumë të bukur, se investohen me mish e shpirt për ne. Por, mësueset e shkollës “Kosova” janë një çik më të veçanta se të tjerat! Në dallim nga shumë mësuese, që sot kanë shkolla të reja, me kushte të mira, me palestra, mësueset e shkollës “Kosova” kanë bërë një sakrificë më të madhe: Një pjesë e shkollës e bën mësimin këtu përballë Liceut, një pjesë tjetër te Labinoti, një pjesë tjetër te “Mihal Grameno”. Kjo nuk është normale as për nxënësit, as për mësuesit, ndaj mësueset tona të shkollës “Kosova”, mësueset tuaja dhe të miat, meritojnë një duartokitje se janë realisht heroina. Shumë faleminderit, ju duam shumë dhe gëzuar festën!”, u shpreh Veliaj.

Ai bëri të ditur se shkolla e re do ketë një hapësirë të shtuar me gati 3 herë dhe do jetë në gjendje të presë edhe fëmijë të tjerë që aktualisht ndjekin shkolla të tjera. “Sot është dita e parë që Bashkia e ka marrë këtë shesh në zotërim nga një ish parkim. Këtu ka pasur edhe shumë pemë të bukura. Ne do i rimbjellim prapë ato pemë, por si fillim do të ndërtojmë shkollën Kosova, e cila do të jetë tre herë më e madhe se ç’ka qenë, që jo vetëm të akomodojë të gjithë nxënësit e vet, por edhe shumë nxënës të tjerë që sigurisht do i presim me krahë të hapur”, tha Veliaj.

Kryebashkiaku theksoi se punimet për ndërtimin e shkollës janë parashikuar të ecin me ritme të shpejta, në mënyrë që shkolla të jetë gati vitin tjetër. “Dua shumë që ky të jetë 7 marsi i fundit që takohemi jashtë shkollës “Kosova” dhe 7 marsin tjetër ta festojmë në shkollën e re”, u shpreh kryebashkiaku. Ai bëri të ditur se shkolla Kosova është vetëm 1 nga 20 shkollat që kanë nisur të ndërtohen në Tiranë dhe që pritet të mbarojnë në një kohë të shkurtër, për t’i dhënë fund mësimit me dy turne në kryeqytet. “Kemi bërë një projekt për ndërtimin e 20 shkollave në gjithë Tiranën. Ca shkolla kanë filluar, si “Hoxha Tahsin” dhe “Betim Muço” në Kombinat, gjithashtu një shkollë e re po ndërtohet edhe te Bregu i Lumit, por besoj se pas kaq vitesh, i kemi kthyer dinjitetin një prej shkollave më të mira të Tiranës që është shkolla jonë Kosova”, tha kryebashkiaku Veliaj.

Ai shtoi se Bashkia e Tiranës është e vendosur t’i japë prioritet ndërtimit të çerdheve, kopshteve e shkollave, pasi në këtë mënyrë investon për të ardhmen e qytetit. “Duke rindërtuar shkollën Kosova, mesazhi që japim është që Tirana s’mund të jetë një qytet ku digjen shkolla për të bërë pallate. E dimë historinë se si këtu ishte një shkollë, e cila u dogj në mënyrë brutale dhe të pabesë, dhe kur mësuesit e nxënësit erdhën në mëngjes për mësim, e gjetën të shkrumbuar. Plani i vjetër i Bashkisë parashikonte që këtu të ndërtohej një pallat, por unë besoj se kurrsesi nuk do sakrifikojmë një shkollë për të bërë një pallat”, deklaroi Veliaj.

Ai shtoi se është detyrë e çdo shoqërie që të investojë dhe t’i ruajë institucionet e arsimit të brezit të ri, pasi kështu edhe e ardhmja e një vendi është e garantuar. “Në Tiranë e ruajmë parim se shkollat nuk i prishim, nuk i djegim e nuk i shkatërrojmë asnjëherë. Një qytet i arsimuar është një qytet që ecën përpara. Në fund të ditës, kur secilit prej nesh të na kërkohet llogari, nuk do na pyesim sa çadra ngritëm, por do na pyesin sa shkolla hapëm, e sa shkolla ngritëm. Sot jemi këtu për të ngritur një shkollë”, u shpreh kryetari i bashkisë.

Ai bëri të ditur gjithashtu se nesër në kuadër të “8 Marsit”, Ditës Ndërkombëtare të Gruas, Bashkia e Tiranës do mundësojë që të gjitha nënat dhe vajzat e kryeqytetit të udhëtojnë falas në autobusët urban. “Nesër kemi edhe një festë tjetër, festa e nënës, e motrës, egruas. Bashkia e Tiranës, për të gjitha nënat e vajzat që do përdorin autobusin dhe transportin publik, do jetë falas”, tha Veliaj.

Shkolla 9-të vjeçare Kosova do të jetë me 4 kate në total, 3 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë, ku do të jetë biblioteka e shkollës, një sallë leximi, si dhe një zonë për ruajtjen e librave. Gjithashtu, disa ambiente të shkollës, si auditoriumi, do të jenë edhe në shërbim të komunitetit. Investimi parashikon krijimin e të gjitha kushteve të nevojshme për zhvillimin e orëve të mësimit, si dhe ndërtimin e laboratorëve modernë.

7 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)