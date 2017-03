Kushtetuesja shfuqizon dënimin e përjetshëm për Aldo Baren

Ish-kreu i bandës së Lushnjës, Aldo Bare nuk do të vuajë dënimin me burgim të përjetshëm. Gjykata Kushtetuese ka vendosur të rikthejë për gjykim dosjen në Gjykatën e Lartë. Sipas Gjykatës Kushtetuese, janë vërejtur një sërë shkeljesh procedurale në ngarkim të Bares. Në këtë mënyrë, shfuqizohet burgimi i përjetshëm ndaj tij.

Aldo Bare, është dënuar me burgim të përjetshëm për disa vrasje të kryera në Lushnje nga viti 1997 e në vazhdim. Sipas Prokurorisë, pas vrasjes së vëllait të tij Ramadan Shkurti, Aldo Bare, ish-oficer i forcave speciale, vendosi të hakmerrej dhe krijoi një bandë kriminale, që kreu krime nga më makabret.

Për disa vite me radhë, ai qëndroi në arrati, dhe emri Aldo Bares renditej në listën e të shumëkërkuarve. Në 2006, ai u arrestua në Turqi për t’u ekstraduar më pas drejt Shqipërisë tri vite me vonë. Pas një beteje të gjatë gjyqësore, Aldo Bare, që më herët quhej Alfred Shkurti, u dënua përjetësisht.

Historia e bandës së Lushnjës

Historia e Bandës së Lushnjës fillon në verën e 1997-ës, kur Artur Daja, një keqbërës i zonës, vrau Ramadan Shkurtin, vëllain e madh të Aldo Bares, për të cilin ky kishte respekt të veçantë, aq sa i thërriste “Pasha”.

Pikërisht nga ky akt zë fill ajo që sot quhet “Banda e Lushnjës” dhe për organet e drejtësisë cilësohet si grupi më i organizuar dhe më i fuqishëm i botës së krimit në Shqipëri. Vrasja e të vëllait në mes të qytetit do ta detyronte Alfred Shkurtin në 1997 ta vendoste vetë drejtësinë.

Arriti që brenda një kohe të shkurtër të formonte një grup djemsh, që do të ishin bërthama e asaj që më vonë u njoh si “Komisariati nr.2” i Lushnjës. Ndërsa Bare do të kthehej shumë shpejt në një emër që do ta njihte jo vetëm qyteti i tij i lindjes, por gjithë vendi. Bare nuk është arrestuar kurrë nga policia shiptare.

“Banda” drejtohet nga Aldo Bare, ndërsa rolet dytësore në të i kishin të pandehurit Enver Dondolaku dhe Erion Çiçi, të cilët urdhëronin respektivisht killerat Dritan Vila dhe Petrit Liçi. Policia e ankarasë realizoi arrestimin e Aldo Bares më 25 mars 2006 në banesën e tij. Ministria e drejtësisë hartoi dosjen me akuzat ndaj Bares nga ku brenda afatit 40 ditor nisi edhe kërkesën për ekstradimin e tij bashkangjitur me akuzat.

7 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)