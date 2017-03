Mbërrin në Kuvend p/ligji “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”

Ministria e Zhvillimit Urban paraqet sot para Komisionit për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, ndryshimet në Ligjin për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit. Këto ndryshime vinë si një domosdoshmëri për të rregulluar dhe përshtatur kuadrin ligjor në këtë fushë qoftë me ndryshimet territoriale dhe funksionale të bashkive pas reformës administrative territoriale, por dhe miratimit të instrumenteve dhe politikave strategjike në fushën e planifikimit. Puna për rishikimin e këtij ligji erdhi si rezultat i praktikës së deritanishme të zbatimit të ligjit, si dhe sugjerimeve dhe kërkesave të paraqitura nga bashkitë dhe Shoqata për Autonominë Vendore.

“Nëse do të riktheheshim në retrospektivë në vitin 2014 kur ne paraqitëm në kuvend ndryshimet në ligjin për planifikimin dhe zhvillimin e territorit qëllimi ynë parësor ishte miratimi i një ligji të kuptueshëm, të zbatueshëm dhe që forconte mekanizmat e kontrollit në territor me synim mirëmenaxhimin e tokës dhe zhvillimin e mirëplanifikuar dhe të qëndrueshëm të territorit. Ndryshimet që ne sjellim sot për diskutim dhe miratim janë hartuar mbas një procesi të gjerë konsultimesh, ku sigurisht aktorët kryesor kanë qenë bashkitë, si promotorë të këtyre ndryshimeve.

Konkretisht ndryshimet e propozuara kanë për qëllim: Së pari propozojmë ndarjen e databazës së të dhënave të planifikimit të territorit nga databaza e lejeve të ndërtimit:

Në ligjin në fuqi, Regjistri i Integruar i Territorit është në funksion të proceseve planifikuese dhe proceseve të zhvillimit (ose lejedhënies) dhe përmban të dhëna si për planet e miratuara ashtu edhe për lejet e ndërtimit të lëshuara nga bashkitë. Prej një viti tashmë, po punohet për përditësimin e Regjistrit të Integruar të Territorit dhe transformimin e tij në dy platforma të veçanta, njëra në shërbim të procesit të planifikimit të territorit dhe tjetra në funksion të aplikimeve dhe pajisjes me leje ndërtimi. Në kushtet kur sistemi elektronik e-lejet dhe platforma e planifikimit të territorit funksionojnë të pavarura dhe me një logjikë sistemike të ndryshme njëri nga tjetri, propozohet që secila databazë të ketë rregullimin e saj ligjor të veçantë.

Së dyti propozojmë saktësimin e ndarjes së kompetencave të organeve të pushtetit vendor sa i përket miratimit të dokumenteve të planifikimit vendor: Në konceptin e ligjit, Plani i Detajuar Vendor (PDV) është një dokument planifikimi, që miratohet nga Kryetari i Bashkisë dhe nxirret në zbatim të përcaktimeve të Planit të Përgjithshëm Vendor, për një zonë të caktuar të territorit, me kufij të përcaktuar në PPV. Pra, është Plani i Përgjithshëm Vendor ai që përcakton kushtet zhvillimore për zonën dhe ky plan miratohet nga Këshilli Bashkiak, si në momentin e nismës ashtu edhe në momentin e miratimit të dokumentit final të PPV-së.

Aktualisht, në mënyrën se si zbatohen konretisht këto dispozita, Keshilli Bashkiak aprovon si ndërmarrjen e nismës për hartimin e një PDV-je, si dhe jep konformitet pas miratimit të saj nga kryetari. Kjo mënyrë të vepruari dyfishon afatet dhe procedurat e miratimit të PDV-së, që si rezultat kthehet nga një instrument zbatues i planit, në një shkak për bllokimin e zbatimit të tij”, tha Gjermeni.

Së treti propozojmë mundësinë e rishikimit të Planit të Përgjithshëm Kombëtar, për ta përshtatur me ndryshimet e legjislacionit në fuqi. Një tjetër element i rëndësishëm që ne propozojmë në këtë projektligj janë dhe ndryshimet në fushën e lejeve të ndërtimit, nga të cilat do të veçoja: Së pari saktësimin në ligj të taksës së ndikimit në infrastrukturë, e cila llogaritet sipas ligjit për sistemin e taksave vendore, por që nuk zbatohet për rikonstruksionin e godinave. Ajo çfarë ne kemi vënë re është se në ligjin për sistemin e taksave vendore parashikohet vetëm një mënyrë e llogaritjes së taksës së ndikimit në infrastrukturë, e cila për më tepër është e ndryshme nga mënyra e llogaritjes së po të njëjtës taksë në ligjin aktual. Për të eliminuar këtë mospërputhje kemi propozuar rakordimin mes të dy ligjeve.

Së dyti të lejohet mundësia e shtyrjes së afatit të lejes së ndërtimit më shumë se një herë; kjo për shkak të faktit se bashkitë gjenden shpesh përpara situatave me ndërtime të papërfunduara – për shkaqe të ndryshme – dhe në pamundësi të shtyrjes së afatit, punimet qëndrojnë të bllokuara në dëm të qytetit, zhvilluesit dhe institucioneve publike që nuk mund të mbledhin taksat përkatëse. Së treti të hiqet detyrimi i pajisjes me certifikatë përdorimi për punimet e kryera me deklaratë paraprake punimesh; bëhet fjalë për punime të brendshme shtëpie, me ndikim të ulët, që nuk nevojitet të pajisen me certifikatë përdorimi / leje shfrytëzimi. Së katërti përshtatjen e terminologjisë së përdorur në këtë ligj me atë të parashikuar nga legjislacioni për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit. Dhe së fundmi përcaktimin e detyrimit ligjor që aplikimi për leje ndërtimi të kryhet vetëm përmes sistemit elektronik të lejeve të ndërtimit”, tha Gjermeni.

7 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)