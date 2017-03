Shtëpia 3D, stampuar vetëm në 20 orë (Video)

Kompania “Apis Cor” ka realizuar një shtëpi 37 metër katror me stampimin 3D, në vetëm 24 orë me një kosto prej vetëm 10.134 $. Risia qëndron në faktin se “Apis Cor” ka përdorur një printer portativ në vend, me të cilin ai ka bërë komponentët kryesore të shtëpisë, duke përdorur një përzierje të thjeshtë të çimentos.

Shtëpia, e vendosur në një nga objektet e “Apis Kor” në Rusi, përbëhet nga korridori, banja, dhoma e ndjenjës dhe kuzhina. Kompania pretendon se shtëpia e ndërtuar në 3D ka një jetëgjatësi prej 175 vjetësh.

“Apis Cor” gjithashtu pretendon se është kompania e parë që ka zhvilluar një printer që mund të ndërtojë objekte gjithë vendin.

Dhe ku është mendimi i themeluesit të kompanisë që me teknologjinë e tyre mund të ndërtojë shpejt dhe në mënyrë efikase, ed të besueshme në të njëjtën kohë.

7 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)