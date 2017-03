“Vetting”-u, Xhafaj: Pasoja fatale nëse vonohet procesi

Kreu i Komisionit të Ligjeve, ka deklaruar se shtyrja e procesit të zgjedhjes së anëtarëve të Vettingut është e drejtë, pasi sipas tij, vendimi synon t’i japë ligjshmëri procesit.

Xhafaj ka deklaruar këtë të martë se, vonesat në miratimin e ligjit të vettingut mund të kenë pasoja fatale për drejtësinë.

Në një bashkëbisedim me gazetarët, Xhafaj tha se është kërkuar kthimi i listës dhe hapja e garës për Vetingun: “Shkak kanë qenë kërkesat e shumta dhe koha e shkurtër në dispozicion, por ky vendim, synon ti japë këtij procesi ligjshmëri. Sipas bordit të ONM-sa, kërkesat janë të rregullta, por ka mungesë dokumentacioni. Avokati i Popullit do të bëjë vetëm zgjedhje administrative. Procesi i Vetingut duhet të jetë i ligjshëm në çdo hap. Nga 164 aplikantë, 85 janë vlerësuar me rekomandim negativ nga bodi i ONM-së”, – u shpeh Xhafaj mes të tjerash.

7 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)