Bushati dhe Kodheli i bashkohen grave të Shkodrës në 8 Mars

Nën kujdesen e Ministrit të Punëve të Jashtme Ditmir Bushati dhe me pjesëmarrjen e Ministres së Mbrojtjes Mimi Kodheli, u organizua në Shkodër një bashkëbisedim me gratë dhe rolin e tyre në zhvillimin e shoqërisë me rastin e 8 Marsit. Gra të spikatura dhe me kontribut të veçantë në fushën e edukimit, sipërmarrjes, aktiviste të shoqërisë civile dhe artistë të Shkodrës që ishin pjesë e panelit të diskutimit, sollën eksperiencat dhe rolin e tyre në ndihmë të komunitetit si dhe sfidat me të cilat janë hasur në rrugën e tyre. Ministra Kodheli në fjalën e saj u ndal në bashkëjetesën dhe emancipimin e gruas shkodrane në shekuj, si element shumë të rëndësishme në kulturën dhe traditën e Shkodrës.

Gjatë fjalës së saj znj. Kodheli u ndal në problematikat që hasin gratë, diskriminimin gjinor, dhunën në familje, fenomene të cilat vetëm së bashku me burrat mund t’i luftojmë! Gjithashtu ajo solli për të pranishmet dhe eksperiencën e saj në drejtimin e Ministrisë së Mbrojtjes ku shpesh i është vënë epiteti si “grua e hekurt” për faktin që për nga natyra ky është një institucionin mashkullor, por kjo s’mbetet me kaq, po në këtë Ministri, për herë të parë kemi gjenerale. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati duke falënderuar zonjat në panel për rolin dhe kontributin e tyre në jetën e qytetit, ndër të tjera tha “Nga të gjitha qytetet Shkodra është ndër ato pak qytete që ka në themelin e saj legjendën e një gruaje, të Rozafës. Është falë sakrificës së saj që kalaja e Shkodrës qëndron.

Si të thuash që e gjithë zanafilla e këtij qyteti qëndron te gruaja. Nuk është e rastit që shumë prej personaliteteve gra të nderuara shqiptare kanë dalë nga kjo tokë nga ky truall. Personalitete të shumta kanë dalë nga Shkodra dhe kontributi për kulturën nuk do ishte i plotë nëse nuk do ishin gratë fisnike Shkodrane. Të luftosh për të drejtat e grave do të thotë të luftosh për të drejtat e njeriut”.

8 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)