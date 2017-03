Qeveria vendos rritjen e pagave me 10% për administratën

Në një konferencë për shtyp, ministri i Financave Arben Ahmetaj foli për rritjen e pagave. Ai theksoi se administrata shtetërore do të ketë një rritje prej 10%. Ahmetaj tha me detaje rritjet për çdo kategori.

“Sot Këshilli i ministrave kaloi një sërë vendimesh, siç ishte rritja e pagave për administratën publike. Sot rrija 10 për qind e pagës në administratë është një realitet për Qeverinë ‘Rama’ siç ishin dhe pensionet dhe pagat. Duke filluar nga sot është jetësuar rritja e pagave me 10 % për punonjëset e administratës publike, nëpunësit, të Presidentes, KQZ, Kuvendit. Gjykata e Lartë, institucionet e pavarura”, bëri me dije Ahmetaj.

Rritje pagash kanë përfituar edhe arsimi parauniversitar dhe arsimi i lartë me po 10%.

”Sot është jetësuar dhe rritja e pagave për punonjësit në arsimit parauniversitar. Rritja e pagave për ta është 10 %. Bazë e mësuesit të shkollës së mesme rritet me 3500 leke në muaj. Paga buto shkon në 64 mijë e 650 lekë në muaj. Nga ky vendim përfitojnë në 31 mijë e 370 punonjës të arsimit arsimor me efekt 3,1 miliard lekë në periudhë 3 mujore. Ky sistem shoqërohet dhe me rritjen e pagave në sistemin e arsimit ë lartë me 0-12 % rritje”, u shpreh ai.

Ministri i Financave, ka dhënë lajm të mirë edhe për bluzat e bardha, ku 8 mijë nëpunës do të kenë një rritje të pagës me 10%.

Ahmetaj u shpreh se rritjen prej 10% do e përfitojnë edhe të gjitha gradat diplomatike, ndërsa 7% do të jetë rritja për administratën në njësitë vendore.

8 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)