Vrasja e efektivit në Lazarat, Prokuroria jep pretencën për të akuzuarit

Prokuroria e Krimeve të Rënda ka paraqitur konkluzionet për të ashtuquajturin “grupin e zjarrit” në Lazarat, ku mbeti i vrarë efektivi i policisë Ibrahim Basha. Prokuroria kërkon tre burgime të përjetshme, përkatësisht për shtetasit Arbion Aliko, Bajram Bocia dhe Elvis Bocia. Në qershor të 2016, Prokurori çoi dosjen për gjykim janë ndaj 11 të pandehurve, për të ashtuquajturën dosja “Lazarati II”, të gjithë pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, lidhur me ngjarjet e qershorit 2015, në të cilën mbeti i vdekur efektivi i Policisë së Shtetit, Ibrahim Basha. Pesë persona akuzohen për vrasjen e punonjësit të policisë, ndërsa të tjerët për armëmbajtje pa leje dhe moskallëzim krimi. Ndërkohë, gjashtë persona të tjerë akuzohen për armëmbajtje pa leje dhe kundërshtim i forcave të policisë.

Nga hetimi i Prokurorisë për Krime të Rënda, atë kohë rezultoi se një grup të rinjsh, nën drejtimin e vëllezërve Arbjon dhe Alban Aliko, kanë planifikuar, organizuar dhe goditur forcat e policisë, të cilat gjendeshin në patrullim në zonën e Lazaratit, në datat 23-24 qershor 2015. “Ka rezultuar se të pandehurit, së bashku edhe me persona të tjerë, kanë qenë të armatosur me armë të ndryshme dhe kanë tentuar që të largojnë me forcë policinë, me qëllim që, në zonën e tyre, të rikthehej kultivimi i lëndës narkotike kanabis sativa, një paligjshmëri që ishte goditur në një operacion të gjerë në vitin 2014”, thuhej në dosjen e prokurorisë. Sipas saj, mesnatën duke u gdhirë data 24 qershor 2015, forcat e policisë kanë nisur operacion në zonën e Lazaratit, pasi kishin informacione se disa të rinj po përgatiteshin për veprime kriminale.

Gjatë kontrolleve, pranë qendrës së fshatit, forcat speciale të policisë kanë arrestuar në flagrancë shtetasin Xhulio Malo, i cili po drejtonte një mjet, ku gjendeshin armë të ndryshme dhe lëndë narkotike kokainë. Pas arrestimit, forcat speciale kanë njoftuar kolegët e tyre, të cilët gjendeshin në një furgon, për të realizuar shoqërimin e Malos. Në momentin që furgoni po afrohej, ndaj tij është qëlluar me armë zjarri, nga një largësi rreth 200 metra. Nga goditjet me armë ka mbetur i vdekur efektivi i policisë, Ibrahim Basha, si edhe janë plagosur efektivët Jetmir Isai dhe Perlat Hamitaj. Procesi ndaj të pandehurve u zhvillua me gjykim të shkurtuar dhe nëse shpallen fajtorë, përfitojnë uljen me 1/3 e dënimit.

Prokuroria për Krime të Renda kërkon dënimet, si më poshtë:

Arbion Aliko, burgim të përjetshëm.

Alban Aliko, 35 vjet

Bajram Bocia, burgim të përjetshëm

Elvis Bocia, burgim të përjetshëm

Elson Kazma, 35 vjet

Xhulio Malo, 20 vjet (në baze te neni 51 te kodit penal, te

dënohet përfundimisht me 10 vjet)

Klodian Selimi, 10 vjet

Oltian Proko, 18 vjet

Dervish Gaba, 18 vjet

Ruhan Hiraj, 18 vjet

Iliaz Xhaferraj, 18 vjet

8 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)