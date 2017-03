“Banda e tritolit”, Apeli jep vendimin: Burg përjetë Mëhillajt, 30 vjet J.Sinanajt

Gjykata e Apelit për Krime të Rënda ka shpallur vendimin për anëtarët e bandës së tritolit, duke dënuar me burgim të përjetshëm shtetasin Andon Mëhillaj, ndërsa Julian Sinanaj e ka dënuar me 30 vite burg. Ky i fundit ka përfituar ulje dënimi për shkak se marrë statusin e të penduarit dhe pranoi të bashkëpunojë me organet e drejtësisë. Ndërkohë shtetasi Genis Mëhillaj, i arrestuar pak ditë më parë nga Policia e Shtetit është dënuar me 10 vjet heqje lirie.

Ndriçim Gjokona, personi që denoncoi fillimisht bandën që kryente vrasje kundrejt pagesave, është dënuar me 8 vjet heqje lirie. Të paktën 15 akuza kanë formuluar prokurorët e çështjes për vrasësin seria, Julian Sinanaj, ku i janë faturuar dy vrasje si dhe një sërë atentatesh me lëndë eksplozive. Ndriçim Gjokona, akuzohet për 7 vepra penale ndër to vrasja dhe pjesëmarrja në grup kriminal. 6 akuza janë formuluar për kushërinjtë Genis dhe Andon Mëhillaj, të akuzuar si porositës të disa ngjarjeve mafioze në Vlorë.

Ata kanë porositur vrasjen e peshkatarit Sokol Veizi dhe biznesmenti Agron Çela si dhe kanë paguar Julian Sinanajn për të vendosur tritol në shtëpinë e ish-kreut të PD-së Vlorë, Ardian Kollozi. Marjon Mitro po gjykohet për tre vepra penale. Prokuroria ka mundur të faktojë se ai ka porositur atentatin e mbetur në tentativë ndaj ish-prefektit të Vlorës, Besnik Dervishi.

9 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)