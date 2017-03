Basha: Nuk ka tërheqje, do të vrasim republikën e vjetër

Kryetari i PD, Lulzim Basha zhvilloi një bashkëbisedim për ekonominë nga çadra e protestës. Gjatë fjalës së tij, shefi i opozitës komentoi vendimin e qeverisë për rritjen e pagave me 10%, sipas të cilit për herë të fundit janë rritur që në vitin 2013. Shqetësim sipas Bashës mbetet sektori privat, ku janë rritur tatimet mbi të ardhurat personale në masën e 23%. Gjithashtu rritja e tatim fitimit për bizneset në 15%, ka rezultuar në pushime masive nga puna dhe ulje pagash në sektorin privat.

Lidhur me protestën, Basha tha se republika e re do të vrasë atë të vjetrën me plebishit popullor. Sipas tij, republika e vjetër është instrumenti për të ruajtur pasuritë e tyre dhe se zgjedhjet e lira dhe të ndershme t’i largojë nga pushteti. Kreu i PD tha se pushtetarë të korruptuar po blejnë hotele dhe pallate në Itali. Ai përsëriti edhe njëherë se republika e vjetër ka bërë paktin me kriminelët për të penguar zgjedhjet e lira.

Ai i bëri thirrje shqiptarëve t’i bashkohen rezistencës dhe të protestojnë ndaj qeverisë. “Le të themi sot nga ky shesh se as PD as kjo lëvizje popullore dhe asnjë qytetar nuk do të bëjë vetëvrasje, por do të vrasim republikën e vjetër, do ta ekzekutojmë me plebishit popullor. Ne e dimë që një grusht njerëzish i vjen shumë keq për këtë sepse do të humbin instrumentin e pasurimit”, tha shefi i selisë blu.

9 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)