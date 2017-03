Del me CV gjigande në rrugë për të kërkuar punë

Një grua ka dalë në rrugë me një pankartë në dorë, e cila ishte thjeshtë një kopje e CV-së së gruas. Ajo po kërkonte punë me kohë të plotë. Ngjarja ka ndodhur në Zelandën e Re. Katrina Nicholson, 43 vjeçe, me origjinë nga ManawatunwIshullin e Veriut.

Ajo tha se kishte aplikuar me qindra herë për punë muajt e kaluar, por nuk kishte pasur sukses. Zonja Nicholson doli në mes të rrugës për disa ditë së bashku me CV. Gjithashtu aty shkruhej;-“Duke kërkuar punë të përhershme . Jam njeri i ndershëm, bëj punë të vështira dhe nuk jam e droguar”.

“Kam aplikuar 121 herë në Janar, por ka qenë e kotë. Në shkurt aplikova për 40 vende pune, bëra vetëm 3 intervista që të cilat ishin të pasuksesshme, por në fund bëra një interviste tjetër që mu duk një gjë pozitive.

Kam punuar gjithë jetën time, ndërsa ditët e sotme jam duke kërkuar një punë. Jam duke luftuar me të rinjtë dhe studentët”, tha ajo. Gruaja është e papunë që prej 22 Janarit 2017.

9 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)