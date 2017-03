Horoskopi – 9 mars 2017

DASHI

Sot do të jeni më skeptikë se zakonisht e do të doni konfirmime për të ecur përpara në punën tuaj. Në aspektin afektiv falë ndikimeve yjore ne shenjë do të kaloni një fazë pavendosmërie.

DEMI

Ndoshta jeni shumë i ashpër me veten tuaj por yjet ju këshillojnë të përmirësoni raportin me partnerin tuaj. Në punë ju presin impenjime të mëdha.

BINJAKET

Mund të fitoni një sasi të mirë parash në ambientin e punës sot falë angazhimit tuaj maksimal. Në aspektin afektiv do të jeni të rrethuar nga përkëdhelje falë të cilave do të ndjeheni të privilegjuar.

GAFORRJA

Gjatë ditës së sotme do të njihni persona të rinj të cilët me kalimin e kohës mund të bëhen pjesë e shoqërisë suaj. Në ambinetin e punës mos u tregoni të nxituar por merrini gjërat më me qetësi.

LUANI

Ndikimet planetare vazhdojnë tju dhurojnë energjinë e nevojshme për të vënë gjithçka në vend. Në ambinetin e punës do të zgjidhni një problem që ju ka shqetësuar prej kohësh.

VIRGJERESHA

Do të jeni mjaft të impenjuar e do të keni më pak kohë për tju përkushtuar vetes suaj. Në ambinetin e punës impenjimet e ndryshme do ju japin mjaft sadisfaksion.

PESHORJA

Çështjet personale sot nuk do ju lejojnë të shihni përreth. Në ambinetin e punës do të mund të merrni më në fund sukseset për punën tënde të deritanishme.

AKREPI

Do të keni mjaft vështirësi sot në marrjen e disa vendimeve të cilat mund të ndikojnë në jetën tuaj. Yjet ju këshillojnë të jeni të qetë e të këshilloheni me ndonjë mik tek i cili keni besim.

SHIGJETARI

Dita e sotme do të jetë e mbushur plot momente të këndshme sidomos në aspektin afektiv. Në ambientin e punës do të mund të zgjidhni një problem falë njohurive tuaja.

BRICJAPI

Yjet ju sugjerojnë të mbani nën kontroll impulsivitetin tuaj sidomos në ambinetin e punës. Në aspektin afektiv dita rezulton të jetë e qetë e pa surpriza.

UJORI

Ndikimet yjore gjatë ditës së sotme do ju favorizojnë për të përfudnuar disa nga projektet tuaja. Në aspektin afektiv keni një vizion të qartë të gjërave duke bërë zgjedhje të rëndësishme.

PESHQIT

Një forcë e madhe energjie që ju karakterizon sot do të bëjë për përballoni qetësisht një problem familjar. Në ambientin e punës do ju besohet një detyrë nga një epror i juaji ku do të jepni më të mirën nga vetja juaj.