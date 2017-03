Mediu me zyrtarë të OSBE: Bandat dhe droga rrezikojnë zgjedhjet

Delegacioni i OSBE-ODHIR është takuar paraditen e së enjtes me kryetarin e PR, Fatmir Mediu, për të diskutuar mbi zgjedhjet e ardhshme parlamentare.

“Në zgjedhje mund të shkohet vetëm me një qeveri teknike, që procesi të jetë i besueshëm”, ka thënë Mediu.

Një tjetër shqetësim gjithnjë e në rritje për opozitën, u shpreh zoti Mediu, është edhe institucioni i KQZ-së.

“Në disa raste KQZ, nëpërmjet veprimtarisë së saj, ka ndërmarrë veprime në kundërshti me Kodin zgjedhor. Në këto kushte, KQZ, specifikisht shumica e anëtrëve të saj, që përfaqësojnë maxhorancën, është pozicionuar qartësisht në përputhje me interesat politike të maxhorancës. Këto rrethana kanë dëmtuar rëndë besimin në këtë institucion, si një institucion që nuk mund të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. KQZ shpeshherë ka marrë vendime vetëm me 4 vota të këtyre anëtrëve, ndërkohë që Kodi Zgjedhor, e përcakton qartazi që për këto vendime duhet dakortësi me 5 vota”.

9 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)