Reforma në drejtësi, Idrizi fton forcat politike: Të nisë zbatimi!

Kryetari i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtim Idrizi, në një takim të zhvilluar me strukturat në Elbasan u bëri një ftesë forcave politike që të ulen në një tryezë, në mënyrë që të nisë zbatimi i reformës në drejtësi.

“Ne mbështesim pa kushte reformën në drejtësi, mbështesim integrimin e vendit dhe nevojën jetike për një pakt kombëtar. Gjithë forcat politike të mblidhen dhe të institucionalizojnë tryezën e partive që merr vendime dhe të shprehen për të sotmen dhe të ardhmen e vendit. Të shprehen edhe personalisht, kushdo që e do të ardhmen e këtij vendi, cilido që e ndjen se është peng i krimit, i korrupsionit, diktatit që inspiron vetëm lirinë e tij dhe të tjerëve, cilido që e do të mirën e këtij vendi. Ftesa ime shkon në atë që ne kemi kërkuar si forcë politike, nevojën për një pakt kombëtar me vetëm dy pika: Reformën në drejtësi dhe integrimin e vendit. Një pakt që askush nga forcat që kalojnë në pushtet apo opozitë, të mos munden ta zënë më peng, sepse jemi të lodhur nga shkopinjtë nën rrota që i vihen integrimit të vendit, në bulevarde që zihen ç’do katër vjet, nga rrugë kombëtare që bllokohen dhe nga goma që digjen. Kërkojmë një rrugë për të zgjidhur nyjën gordiane ku është futur vendi, e kjo rrugë duhet të gjendet patjetër për të mirën e vendit”, – tha kryetari i PDIU-së.

Sipas Idrizit, sistemi i drejtësisë duhet të jetë i pavarur dhe jo objekt sulmi nga ana e politikës sa herë i preken interesat e veta.

“Sistemi i drejtësisë, ai që duhet të ishte sistemi imunitar i shoqërisë sonë, lëngon ditën për diell, e sipas rastit politika herë e sulmon dhe herë i thotë të jetë i pavarur, në varësi të situatës apo pushtetit politik. E vërteta është një dhe vetëm një, ne kemi dështuar të ngremë një sistem demokratik, efikas e të drejtë për qytetarët tanë. Sot shqiptarët janë më të demoralizuarit se kurrë, kjo dhe vetëm kjo është arsyeja e ikjes së tyre, braktisjes së atdheut, sepse nuk kanë më shpresë dhe në këtë mungesë shprese, të gjithë jemi palë, dikush si agresor, dikush si kontributor e dikush si oportunist me heshtjen e vet. Në të vërtetë këtë peshë e ka marrë përsipër PDIU që lufton për çështjen kombëtare, për ndarjen nga e kaluara dhe respektimin e familjes, e që e ka tejkaluar ç’do ndasi partiake në bashkëpunimin e saj”, tha Idrizi.

9 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)