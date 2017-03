Basha nuk tërhiqet: Nuk ka bojkot, por vetëm zgjedhje të lira

Në ditën e 20 të protestës në çadrën e ngritur përballë kryeministrisë, kreu i opozitës Lulzim Basha deklaroi se nuk do të ketë bojkot në 18 qershor, por vetëm zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Basha përsëriti kërkesën për largimin e kyeministrit Rama dhe krijimin e një qeverie teknike. Nëse këto kushte nuk plotësohen, sipas tij opozita nuk do të tërhiqet nga protestat.

“Partitë opozitare do të dorëzojnë ultimatumin me shkrim në KQZ për zgjedhje të lira e të ndershme. Nuk do të ketë bojkot, do ketë zgjedhje të lira e të ndershme, republikë të re. Qytetarët do të fitojnë. Me hapin e sotëm, opozita shqiptare do fitojë luajalitetin e kauzës së zgjedhjeve të lira e të ndershme, – u shpreh Basha. – Mazhoranca po saboton me vetë dije zbatimin e reformës në drejtësi, por për këtë ka vetëm një zgjidhje: qeveri teknike, largimi i Ramës dhe kabinetit të drogës dhe krimit. Asnjë tërheqje nuk ka e s’do të ketë, sepse do të ishte tradhti para shqiptarëve dhe fëmijëve të tyre”.

Basha bëri edhe një herë thirrje popullit opozitar dhe jo vetëm që “të ngrihemi e të përmbysim republikën e krimit, drogës e pushtetit të kapur”.

10 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)