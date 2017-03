Blushi: Kriza shqiptare, më e ashpër se në Maqedoni e Rumani

Kreu i partisë LIBRA, Ben Blushi nuk shikon hapësirë për marrëveshjes mes mazhorancës dhe opozitës, pasi kjo e fundit ka shpallur zyrtarisht bojkotin në KQZ.

Blushi shprehet se kriza që po i afrohet vendit do të jetë më e ashpër se ajo në Maqedoni dhe kriza në Rumani.

Kreu i LIBRA shprehet se me bojkotin e PD-së në KQZ nuk ka më hapësira për marrëveshje, “pasi qeveria nuk është e ndërgjegjshme për pasojat e këtij vendimi dhe komuniteti ndërkombëtar nuk do të negociojë”.

Postimi i Blushit

“Tërheqja e deritanishme e shumicës së partive opozitare nga regjistrimi në KQZ është kërcënimi më serioz për zgjedhjet e 18 qershorit. Unë nuk besoj se ka hapësirë për marrëveshje, pasi qeveria nuk është e ndërgjegjshme për pasojat e këtij vendimi dhe komuniteti ndërkombëtar nuk do të negociojë.

Nuk mund të them nëse po shkojmë në një skenar rumun apo maqedonas, por di të them se skenari shqiptar i krizave është zakonisht më i ashpër dhe më i rrezikshëm se kudo. Kemi përpara të paktën katër vjet krizë të rëndë dhe të paparashikueshme. Fundi i saj nuk dihet, por një gjë dihet: më shumë shqiptarë do ikin dhe më pak shqiptarë do mbeten për ta zgjidhur në kohë. LIBRA do bëjë pjesën e vet duke ngjitur copat që po thyejnë partitë e vjetra”.

10 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)