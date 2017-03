Dialogu Kosovë-Serbi në udhëkryq

Raportuesja e posaçme e Parlamentit të Europës për Kosovën, Ulrike Lunacek, u ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit “që të kthehen në tavolinën e bisedimeve dhe të vazhdojnë procesin e dialogut”. Ajo njëkohësisht i ka bërë thirrje Beogradit që të “tërheq të vjetrat”.

Thirrja e Lunacek pasoi Rezolutën e Kuvendit të Kosovës, të miratuar me shumicë votash, të enjten, me të cilën kërkohet pezullimi i dialogut me Serbinë, deri në lirimin e Ramush Haradinajt, i cili po mbahet nën masën e lirimit me kusht, në Colmar të Francës.

Haradinaj u ndalua në Bazel më 4 janar nga policia franceze mbi bazën e një fletë-arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia, me akuzat për krime lufte.

Rezoluta e Kuvendit, ndërkaq, është cilësuar nga BE-ja të jetë në kundërshtim ‘me përkushtimin e Kosovës për dialogun dhe normalizim të marrëdhënieve’.

Në një deklaratë të zëdhënëses së BE-së “u bëhet thirrje udhëheqësve politikë të Kosovës, që të vazhdojnë të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog, të zbatojnë marrëveshjet e arritura në Bruksel dhe të avancojnë edhe në normalizimin e marrëdhënieve dhe në perspektivën evropiane”.

Por, ministrja për Dialog në Qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, i tha Radios Evropa e Lirë se ‘Qeveria do ta respektojë rezolutën e Kuvendit me të cilin kërkohet pezullimi i dialogut më Serbinë”.

“Qeveria dhe unë si kryenegociatore e respektojmë rezolutën e Kuvendit të Kosovë e miratuar dje. Që nga fillimi i dialogut me 2011, ne si qeveri kemi respektuar të gjitha rezolutat e Kuvendit dhe mbetemi të përkushtuar në këtë drejtim”, tha Tahiri, pa saktësuar se cilat mund të jenë ‘dëmet që Kosova mund të ketë me pezullimin e dialogut’.

