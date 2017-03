Integrimi, Gjermania mbështet Shqipërinë: Plani është në tavolinë

Në kuadër të vizitës në Berlin, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me ministrin e Jashtëm të Gjermanisë, Sigmar Gabriel. Gjatë takimit, Gabriel ka theksuar se Gjermania do ta çojë përpara përafrimin e Shqipërisë me BE.

Sipas tij, plani qëndron tashmë në tavolinë. “Ju falënderoj për reformat që jeni duke kryer. Ju falënderoj për angazhimin personal dhe qëndrimin tuaj në qetësimin e konflikteve në vendet fqinje, – i ka thënë ai Ramës. – Shqipëria ka mundësinë e madhe historike që t’i bashkohet BE. Europa ka mundësinë të bashkëpunojë me Shqipërinë dhe fqinjët e saj për paqen e stabilitetin. Për këtë, ju jeni një garant. Ne duam ta çojmë përpara përafrimin e Shqipërisë me BE; Plani qëndron tashmë në tavolinë”.

Sipas ministrit gjerman, “Në prag të proceseve zgjedhore, reformat nuk janë të thjeshta, por shumica e shqiptarëve dëshirojnë stabilizimin dhe avancimin e mëtejshëm drejt BE”.

Rama gjatë fjalës së tij, ka theksuar reformat e ndërmarra në Shqipëri po japin efekt. Ai e ka vënë theksin te reforma në drejtësi dhe për nevojën që Europa ka për Ballkanin.

“Jemi të vendosur drejt rrugës për reforma europianizuese, për negociatat drejt BE-së dhe zbatimin e reformës në drejtësi; si edhe për zhvillimet në rajon e për nevojën që Europa ka për Ballkanin”, tha ai.

