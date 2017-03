Opozita letër KQZ: Nuk regjistrohemi në zgjedhje pa qeveri teknike

Partitë opozitare përmes një letre kanë njoftuar zyrtarisht Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se nuk do të regjistrohen për zgjedhjet parlamentare të qershorit deri në arritjen e marrëveshjes politike që siguron zgjedhje të lira e të ndershme, vetëm me një qeveri teknike me mbështetje të gjerë politike

“Partitë e koalicionit opozitar kanë zyrtarizuar sot vendimin se nuk do të lejojnë në Shqipëri zgjedhje fasadë, zgjedhje të kapura nga krimi dhe paratë e drogës. Me një kërkesë zyrtare dërguar KQZ-së, partitë e koalicionit opozitar kanë vënë në dijeni se nuk do të paraqesin kërkesë për t’u regjistruar si subjekte zgjedhore, dhe as si koalicion zgjedhor, deri në arritjen e marrëveshjes politike që siguron zgjedhje të lira e të ndershme, vetëm me një qeveri teknike me mbështetje të gjerë politike, që do të sigurojë zbatimin e ligjit të dekriminalizimit, luftën efikase kundër narkotrafikut, krimit të organizuar dhe parave të drogës, si dhe përgatitjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme”, thuhet në njoftimin e lëshuar nga Partia Demokratike.

10 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)