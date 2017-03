Shkodër, arrestohet me pistoletë në brez 39-vjeçari

Policia e Shkodrës ka arrestuar një 39-vjeçar, pasi gjatë një kontrolli fizik, teksa më parë ishte urdhëruar të ndalonte mjetin e tij, i është gjetur një amë zjarri pistoletë e llojit “Browing” (Gjerman).

Në pranga ka rënë shtetasi Paulin Qarri, i cili udhëtonte me automjetin tip Benz me targa AA266HZ. Përveç armës së zjarrit, të dyshuarit iu gjet edhe një krehër me 7 copë fishekë të kalibrit 7.65 mm

Shërbimet e Policisë bënë shoqërimin e personit në Komisariatin e Policisë Vau Dejës si dhe sekuestrimin e armës së zjarrit në cilësinë e provës materiale.

10 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)